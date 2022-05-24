عرض "منهك" لنقص فيتامين ب 12.. كيف تشعر في الصباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يؤدي فيتامين ب 12 العديد من الوظائف الهامة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويمكن أن يسبب نقصه عددا من المشكلات، قد يؤدي بعضها إلى تقويض نوعية الحياة.

قد يتم رصد علامة منبهة على انخفاض مستوى فيتامين ب 12 أول شيء في الصباح، بحسب موقع "إكسبريس".

وبحسب ما نقله الموقع عن مقال نشرته المجلة الطبية البريطانية فإن "أحد أكثر الأعراض شيوعا وإنهاكا لنقص فيتامين ب 12 هو التعب الشديد".

وأضاف: "يمكن أن يكون التعب الشديد واضحا بشكل خاص عند الاستيقاظ في الصباح"، وفق ما ذكر موقع "سبوتنيك".

بكلمات أخرى، إن شعرت بالتعب عند الاستيقاظ رغم حصولك على نوم جيد فقد يكون لديك انخفاض في فيتامين ب 12.

أيضا: "إذا كان مزاج المريض متدنيا في نفس الوقت، فيمكن بسهولة تفسير ذلك على أنه اكتئاب".

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى ما يلي:

مسحة صفراء شاحبة على بشرتك

التهاب اللسان واحمراره

قرحة الفم

دبابيس وإبر (تنميل)

تغييرات في طريقة مشيك وحركتك

رؤية مشوشة

تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك

انخفاض في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم وإصدار الأحكام (الخرف).

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يجب أن ترى طبيبا عاما إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12، وتضيف: "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للإصلاح إذا تُركت دون علاج، فكلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم".

هل أنت معرض لخطر نقص فيتامين ب 12؟

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي فقط في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، لذا فإن النباتيين معرضون لخطر انخفاض مستويات الفيتامين الهام لديهم.

كبار السن وغيرهم ممن لا ينتجون ما يكفي من حمض المعدة لامتصاص ب 12 بشكل صحيح، قد يكونون أيضا عرضة لخطر النقص.

يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.