بأمر طالبان.. ممنوع على المذيعات كشف وجوههن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صور غريبة عن المألوف لمذيعات ومراسلات يظهرن بالنقاب خلال أدائهن عملهن على القنوات الفضائية، أثارت هذه الصور جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مذيعات يرتدين النقاب على شاشات التفزيون

وتبين أن جنسية المذيعات اللواتي ظهرن بالنقاب في القنوات التلفزيونية ترجع إلى أفغانستان، بعد أن فرضت حركة طالبان قرار عليهن بإرتداء البرقع خلال الظهور على شاشات التلفزيون، ولكن المذيعات والمراسلات اعترضن على هذا القرار، وظهرن على الشاشات بدونه، حتى أن تعرضت القنوات لضغوط ألزمتهن بإرتدائه، وذلك حسبما وضحت قناة «BBC» العربية.

وصرحت إحدى المذيعات الأفغانيات وتدعى سونيا نيازي، أنهن كان يتعنتن بشأن القرار الذي ينص على أن أي مذيعة ستظهر على الشاشة وهي تكشف وجهها، عليها بالبحث عن وظيفة أخرى، ولكنهن رفضن تنفيذه ولكن القنوات اضطرتهن إلى فعل ذلك، ونظرًا لأن طالبان تسيطر على الحكم منذ عام مضى، فإنها مستمرة في فرض قيودها على النساء.

طالبات تفرض على المذيعات ارتداء النقاب

وعليه، ظهرت العديد من المذيعات والمراسلات عبر شاشات التلفزيون وهن يقدمن ويؤدين عملهن في القنوات الأفغانية المختلفة وهن يرتدين النقاب ومن أبرز القنوات، قناة شامشاد، تولونيوز، أريانا تليفجن، وان تي في.

وما زالت المذيعات والمراسلات في القنوات الأفغانية يعبرن عن غضبهن من القرار الذي فرض عليهن ومن بينهن أيضًا فريدة سيال إحدى المذيعات على فضائية تولونيوز في تصريحات لقناة «بي بي سي» أنه لا يوجد ضرر من القرار خاصًة أنهن مسلمات ويرتدين الحجاب، ولكنه يكون من الصعب تنفيذه على المذيعات.

وتابعت «فريدة» أنه لا يمكن أن تظل مذيعة لمدة ساعات على شاشة التلفزيون وهي تغطي وجهها، مشيرًة إلى أن أنهم بهذا القرار يريدون أن يمحو المرأة من الحياة السياسية والاجتماعية، وأضافت خلال حديثها أن المجتمع الدولي يحاول مع طالبان حتى تعدل قرارها بشأن ارتدائهن النقاب.