طريقة عمل الأرز الريزو زي المطاعم.. وصفة سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتفن السيدات وربات المنزل في تحضير الأطعمة المختلفة التي تخرجهن عن الروتين المعتاد حتى لا يضعن بأسرهن داخل دائلرة الملل، خاصة إذا كانت أسرهن يرغبن في تناول الوجبات والأطعمة السريعة، ويحرصن على طلبها من المحلات المعروفة والمتخصصة في تحضير الوجبات الجاهزة المختلفة والتي من بينها أرز الريزو، الذي يتعلق به الأطفال والكبار أيضًا، لذا نوضح في الموضوع الآتي طريقة عمل أرز الريزو بخطوات سهلة وبسيطة تناسب جميع ربات المنزل.

ونظرًا لبحث الأمهات المستر عبر محركات البحث المختلفة عن طريقة عمل أرز الريزو، نقدمه لك على خطى المطاعم المعروفة والشهيرة في مختلف دول العالم، حتى تبهرين أسرتك بالتنوع الذي تقدميه لهم، وذلك وفقًا لخبراء الطبخ على فضائية سي بي سي سفرة.

طريقة عمل أرز الريزو

ووفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة»، إليد طريقة تحضير أرز الريزو بمقادير وخطوات بسيطة فيما يلي:

المقادير

- أرز.

- بودرة ثوم.

- كاتشب.

- مرقة.

- زيت ذرة.

- بودرة بصل.

- ملح.

- بابريكا.

- فلفل أسود.

- كاري.

- صوص باربيكيو.

- ملح.

طريقة عمل الأرز الريزو

- في مقلاه على النار، ضعي بها الزيت.

- ضيفي الكاري، بودرة الثوم، الكركم، ملح، فلفل أسود، بابريكا، وملح.

- ضعي كاتشب، مرقة إلى الأرز وقلبيهم معًا.

- احرصي على أن تكون النار هادئة على الخليط حتى ينضج جيدًا.

- غطي المقلاه حتى تلاحظين نضج الأرز داخلها.

طريقة تحضير أرز الريزو مثل المطاعم

ونقدم إليك طريقة عمل أرز الريزو مثل المطاعم، وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب عبر برنامجها أميرة في المطبخ.

المكونات

- 2 كوب من الأرز، واغسليه جيدًا بالماء.

- 2 كوب من الماء.

- 1 بصلة صغيرة الحجم.

- قطع من صدور الدجاج.

- دقيق.

- بهارات الدجاج.

- فلفل.

- بصل بودرة.

- ملح.

- ثوم بودرة

طريقة عمل أرز الريزو مثل المطاعم

- قطعي البصل إلى شرائح ثم ضعيه في السمن، والزبد، ثم ضعي قطع الدجاج داخل الدقيق.

- شوحي قطع الدجاج في الزيت وقلبيها على الجانبين.

- ضيفي التوابل إلى المكونات، وشوحيها حتى تحصلين على اللون الذهبي ثم ارفعيها من على البوتجاز واتركيها جانبا.

- ضيفي الأرز، ثم الكمية المناسبة من الماء إلى المكونات واتركي الخليط حتى ينضج.

- أبدأي في قلي قطع الدجاج في الزيت حتى يصبح مقرمش.

- أبدأي في وضع الأرز في أطباق التقديم، ثم ضعي عليه شرائح الدجاج.

- جهزي الطبق إلى التقديم لأسرتك بجانب الكاتشب أو شرائح البطاطس.