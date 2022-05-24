طرق طبيعية لوقف التعرق خلال الصيف.. «ابعدي عن الأكل الاسبايسي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

التعرق مشكلة من المشاكل الأساسية التي تواجه الإنسان على حد السواء في فصل الصيف مع اختلاف نسبة التعرق من شخص إلى أخر، وهو من مسببات الإزعاج خلال هذا الفصل، فنقدم في هذا التقرير طرق طبيعية لوقف التعرق خلال الصيف.

عرضت الإعلامية «رضوى الشربيني» في برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة CBC، طرق طبيعية لوقف التعرق خلال الصيف وبدائل لمزيل العرق مستخدمة مكونات سهلة وبسيطة وذات رائحة عطرة تُشترى جميعها من العطار.

طرق طبيعية لوقف التعرق خلال الصيف

الطريقة الأولى:

المكونات

ـ عشر ملاعق بودرة الشبة

ـ معلقتان من بودرة المسك

ـ ملعقتان من بودرة الثلج

الطريقة: ضعي المكونات في علبة ثم رجيهم جيدًا وضعيهم بعد الاستحمام مباشرةً.

الطريقة الثانية:

المكونات

ـ ثلاث ملاعق من البيكينج صودا

ـ ثلاث ملاعق من النشا

ـ ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند

ـ زيت نعناع أو زيت اللافندر حسب الرغبة

الطريقة: ضعي جميع المكونات في علبة ثم رجيهم جيدًا وضعيهم بعد الاستحمام مباشرةً.

كما تحدث الدكتور «أحمد الزهوي» في برنامجه «الحكيم في بيتك» الذي يعرض على قناة CBC، عن الأسباب الطبية لفرط التعرق وطرق طبيعية لوقف التعرض خلال الصيف، حيث أنه عرف التعرق بإنه وسيلة لحفاظ الجسم على درجة الحرارة المناسبة لذلك يقل التعرق في فصل الشتاء بسبب درجة الحرارة المنخفضة، وعند إجراء تمارين رياضية تزداد نسبة التعرق حتى يتخلص الجسم من درجة الحرارة العالية، وأوضح أن التعرق لا يوجد له رائحة ولا لون، ولكن السبب وراء ظهور رائحة هي تفاعل التعرق مع البكتيريا الموجودة على جسم الإنسان.

أسباب فرط التعرق

ـ المجهود المضاعف

ـ درجة الحرارة العالية

ـ التوتر

ـ الخوف الشديد

ـ الإصابة بعدوى بكتيرية

ـ عوامل وراثية

ـ «الطمث» عند السيدات بعد سن الخمسين

ـ الإصابة بأورام

ـ أدوية مضادات الاكتئاب

ـ انخفاض السكر في الدم لدى مرضى السكري

ـ زيادة إفراز الغدة الدرقية

طرق علاج فرط التعرق

ـ استخدام «الشبة»

ـ حقن «البوتكس» من ستة أشهر إلى سنة إذا زادت نسبة التعرق بصورة كبيرة

ـ إجراء عملية جراحية لإزالة عصب السبتاوي وذلك يكون بعد استشارة الطبيب المُعالج

ـ البُعد الأكل الحار

ـ البُعد عن الكافيين

ـ التقليل من الوجبات السريعة والجاهزة

ونصح موقع «هيلث لاين» الأمريكي الطبي، الأفراد بضرورة ارتداء ملابس خفيفة تسمح بدخول الهواء إلى الجسم مع اختيار الألوان الفاتحة والبُعد عن اللون الأسود ودرجاته المختلفة لأن هذه الألوان تمتص أشعة الشمس مما يزيد من درجة حرارة الجسم وبالتالي ارتفاع نسبة التعرق، مع ضرورة بقاءك هادئ قدر المستطاع لأن التعرق هو وسيلة الجسم للتبريد، لذلك من خلال البقاء هادئًا، فإنك تقلل من الحاجة إلى التعرق.