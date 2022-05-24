هيقوي مناعتك.. احرص على تناول هذا المشروب على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ربما سمعت عن الفوائد الصحية العديدة لتناول كوب من العسل وماء الليمون خاصة في الصباح، ويرجع ذلك إلى الخصائص العلاجية التي يتميز بها كلا منهما.

وبالتالي عند الجمع بين هذين يصنع مشروبًا صحيًا للغاية، وإذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروب، فعليك التأكد من تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة، وكل ما عليكي فعله هو غلي الماء وإضافة ملعقة صغيرة من العسل ونصف ليمونة ثم قومي بالتقليب جيدا.

وفي إطار هذا نستعرض لكم ماذا يحدث عند تناول كوب عسل بالليمون على الريق، وفقا لموقع " india".

- إنقاص الوزن:

يساهم تناول مشروب الماء الدافئ بالعسل والليمون على إنقاص الوزن إذ يعمل على إذابة الدهون في الجسم والتخلص من السموم التي تؤدي إلى السمنة.

- يمنحك بشرة صافية:

هل تعانين من مشكلة حب الشباب؟ فقط تناولي كوبًا من هذا المشروب الصحي وستحصلين على بشرة صافية وإزالة السموم من البشرة.

- يساعد على الهضم:

من أهم فوائد تناول العسل وماء الليمون أنه يساعد على الهضم ويزيد من حامض المعدة مما يساعد في تكسير الطعام داخل الجسم، وبمجرد أن تبدأ في تناوله لن تشعر بالانتفاخ.

- يريحك من التهاب الحلق:

عندما يكون لديك التهاب في الحلق أو سعال، ما عليك سوى تناول كوب من ماء الليمون والعسل، وهذا سيساعد في تهدئة الآم الحلق بسبب بيروكسيدات العسل، كما أنه يساعد في علاج الالتهابات.

- يحسن مناعتك:

إذا كنت تشرب ماء الليمون والعسل بانتظام، فستتحسن مناعتك وستكون أقل عرضة للإصابة بالمرض.