الامارات | «ليلة أمل» بالمجان.. تضيء ليل بيروت

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليلة أمل» بالمجان.. تضيء ليل بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حفل كسر ليل بيروت الدامس، أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي «ليلة أمل» أضاءت بمعزوفاتها سماء المدينة، وأحيت آمالها بمشاركة الموسيقي أسامة الرحباني والعازف العالمي إبراهيم معلوف وبظهور مفاجئ من الفنانة إليسا.

وبحضور جمهور غفير، أقيمت الأمسية في مجمع «فوروم دو بيروت» المحاذي لمرفأ المدينة الذي دمره انفجار الرابع من أغسطس 2020. وتعمد القائمون على «ليلة أمل» أن تكون مجانية، إذ كانوا يهدفون لأن تكون رمزاً للانتفاض على الواقع المأساوي الذي يعيشه لبنان كما أعلن أسامة الرحباني الذي قاد الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية مع 50 عازفاً. وعلى المسرح قدمت إليسا أغنية جديدة من ألحان أسامة الرحباني وكلمات كمال قبيسي. وعبرت عن سعادتها بعودة الأمل والأضواء إلى بيروت. وقال أسامة الرحباني وإلى جانبه إليسا وهبة طوجي وتعلوه صور أبيه منصور الرحباني وعمّيه عاصي وإلياس الرحباني: «جائحة كورونا أقعدتنا وفقدنا فيها أحباء وبينهم إلياس الرحباني.. وما أوجعنا أنه راح وما قدرنا نكرّمه ونعطيه لحظة وفا».

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