الامارات | أعراض على الأطفال تدق ناقوس خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض على الأطفال تدق ناقوس خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الكلى أن المتلازمة الكلوية لدى الأطفال هي حالة مرضية تحدث بسبب ضرر يصيب المرشحات الدقيقة للكلى المعروفة باسم «الكبيبات».

وأوضحت أن أعراض المتلازمة الكلوية لدى الأطفال تتمثل في لون البول الداكن مع وجود رغوة به، واحتباس الماء في الجسم، لاسيما الوجه والقدم، وارتفاع قيم الدهون في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض قيم البروتينات في الدم، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الإعياء والغثيان وارتفاع القابلية للعدوى.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على المتلازمة الكلوية والمتمثلة في القصور الوظيفي للكلى أو الفشل الكلوي.

وغالباً ما يتم علاج المتلازمة الكلوية بواسطة الأدوية المحتوية على «الجلوكوكورتيكويد» مع اتباع نظام غذائي قليل الملح، بالإضافة إلى شرب السوائل بكمية كافية.

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