الامارات | نورة الكعبي: الثقافة تبني الثقة بين الشعوب

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي: الثقافة تبني الثقة بين الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، أن الإمارات حريصة على تعزيز الثقافة كمحور أساسي في التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتعزيز قيم التعايش والتعاون الإنساني، وتفعيل الحوار والتعاون مع مختلف الدول والحكومات في العالم. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الثقافة والشباب وفداً يضم أعضاء المجلس الاستشاري لمركز السياسات العامة للشرق الأوسط بمؤسسة «راند» الأميركية، برئاسة مدير المؤسسة ورئيسها التنفيذي مايكل ريتش. وأكدت نورة الكعبي في بداية اللقاء، أهمية تعزيز قنوات الحوار والتعاون لترسيخ السلام والتسامح كقيم إنسانية مشتركة في المنطقة والعالم، خاصةً في المجال الثقافي، لما له دور فعال في بناء الثقة بين الشعوب والمجتمعات، ورسم مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام، ودوره في فتح آفاق أرحب لتحقيق السلام في المنطقة، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والتطور المستدام للشعوب، وهو النهج الذي تؤمن به دولة الإمارات، وتسير عليه بدعم من قيادتها. وتناولت وزيرة الثقافة والشباب خلال اللقاء جهود التنمية الثقافية في الدولة، إضافةً لأهم المبادرات التي تدعم تطوير القطاع الثقافي. واستعرضت استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعمل وزارة الثقافة والشباب على تطويرها بهدف تعزيز إسهام الاقتصاد الإبداعي في المنظومة الاقتصادية، وأوجه التعاون الإقليمي والدولي في القطاع الثقافي والإبداعي.

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