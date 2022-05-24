الامارات | «دبي للمستقبل» تخاطب الجيل الجديد بـ «رحلة هند ومحمد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمستقبل» تخاطب الجيل الجديد بـ «رحلة هند ومحمد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل قصة مصورة للأطفال بعنوان «رحلة هند ومحمد إلى المستقبل»، بهدف ترسيخ فكر صناعة المستقبل لدى الأطفال في سن مبكرة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد قادة المستقبل.

ومن المقرر أن يتم توزيع 300 ألف نسخة ورقية باللغتين العربية والإنجليزية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، ممن تتراوح أعمارهم بين ستة و14 عاماً، وذلك بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويسهم إطلاق القصة الأولى ضمن سلسلة من القصص المصورة التي ستكشف عنها مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة المقبلة، بإلهام الجيل المقبل من الشباب في دولة الإمارات، وتأهيلهم للمشاركة بدور حيوي في صناعة المستقبل، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم عبر تعريفهم بمختلف المهارات والمفاهيم والأدوات المستقبلية الضرورية لمواصلة مسيرة التنمية والاستعداد لتغيرات وتحديات المستقبل.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عبدالعزيز الجزيري إن «إطلاق هذه القصة يأتي في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة بأهمية التركيز على تنشئة أجيال الغد، وتمكينهم بمهارات وأدوات صناعة المستقبل منذ سن مبكرة ليكونوا قادة المستقبل، والدافع الرئيس لتنمية مختلف القطاعات، والعنصر الأهم في نجاح مسيرة دولة الإمارات لتكون من أفضل دول العالم».

وتتمحور القصة المصورة على تجربة هند ومحمد خلال حديثهما أمام زملائهما في المدرسة عن أحلامهما رغم أنهما لا يعرفان بعد ماذا يريدان أن يصبحا عندما يكبران، وهنا تبدأ رحلتهما في اكتشاف المستقبل، واكتشاف نفسيهما وأحلامهما، وكيف يستطيعان أن يشاركا في صنع مستقبل أفضل للبشرية.

وبالإضافة إلى القصة التي ألفها فريق مؤسسة دبي للمستقبل، وعملت المصممة الإماراتية الموهوبة خولة المهيري على رسم مجرياتها في 20 صفحة، سيكون بإمكان الأطفال كتابة رسالة لأنفسهم في المستقبل، والاستمتاع بالصفحات المخصصة للتلوين، فضلاً عن مجموعة مميزة من الملصقات.

ويمكن للراغبين بتصفح وتنزيل قصة «رحلة هند ومحمد إلى المستقبل» زيارة الرابط الإلكتروني: (https://www.dubaifuture.ae/ar/journey-to-the-future/).

• 300 ألف نسخة ورقية ستوزع على طلبة المدارس الحكومية والخاصة في دبي.

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