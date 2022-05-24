الامارات | «أبوظبي للكتاب» يبدأ الحكاية الـ 31.. «كان يا ما كان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للكتاب» يبدأ الحكاية الـ 31.. «كان يا ما كان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، يترافق حضورهم مع أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية، انطلقت صباح أمس، فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تتواصل فعالياته حتى 29 الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويشهد المعرض مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية والأنشطة المخصصة للطفل، يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب البرنامج الثقافي الخاص بضيف الشرف، إذ ستحتفي ألمانيا ضمن جناحها الخاص بإبداعات نخبة من المفكرين والمبدعين، بمشاركة نحو 80 ناشراً ومثقفاً ومبدعاً، يقدّمون أكثر من 14 جلسة ثقافية ومهنية متنوّعة، ترافقها عروض نخبة مختارة من الأفلام الألمانية المستوحاة من كتب. كما سيتعرّف الجمهور إلى إبداعات الشاعر والكاتب المسرحي والروائي يوهان غوته، إلى جانب سرد بصري ومعرفي وإبداعي لتاريخ طويل من الإبداع الفكري واللغوي والأدبي الألماني. ودعا المركز الجمهور لحضور المعرض والمشاركة في فعالياته المختلفة والمتنوعة، والتي تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، مزيناً جنبات المعرض بعبارات ترحيبية تحفز على القراءة، والدخول إلى عوالمها المشوقة، مزيناً أحد المداخل بعبارة: «كان يا ما كان في قديم الزمان».

وشهد اليوم الأول توافد طلبة المدارس على معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذين حضروا مع مشرفين من المدارس، للاطلاع على ما يقدمه الحدث من كتب تناسب كل الأعمار. كذلك شهدت الفترة الصباحية تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالأطفال، والتي جذبت الطلبة، مثل ركن واحة الأطفال، الذي يمثل مساحة مخصصة للأطفال، تم تصميمها بأسلوب مبتكر بالتعاون مع مكتبة أبوظبي للأطفال، بما يحفز خيال الطفل وتفاعله. وكذلك ركن الرسوم المصورة، الذي يستضيف مجموعة من أبرز رسامي الكوميكس ليقدموا عروضاً حية وتجارب لافتة للجمهور.

3 مبادرات

وجذب جناح جامعة خليفة في المعرض انتباه الزوار عبر مبادرة جديدة أتاح من خلالها مجموعة كبيرة من الكتب المجانية لمن يرغب، كما عرض الجناح مخطوطة نادرة يبلغ عمرها 631 عاماً.

وأوضح مدير المكتبات في جامعة خليفة، الدكتور عبدالله الحفيتي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجناح يقدم هذا العام ثلاث مبادرات مختلفة، الأولى تقوم على توزيع مجموعة كبيرة من الكتب المجانية على الطلبة وزوار المعرض بشكل عام، بهدف نشر ثقافة القراءة بين الطلبة والجمهور، وتتيح المبادرة ما يراوح بين 4000 و5000 كتاب، ستوزع خلال فترة المعرض، أغلبها كتب دراسية لطلبة الجامعة من السنة الأولى للرابعة، وكذلك لطلبة الدراسات العليا، وهي متخصصة في العلوم والتكنولوجيا، باللغتين العربية والإنجليزية. أما المبادرة الثانية، وفق الدكتور الحفيتي، فتتمثل في تخصيص قسم في الجناح، يضم مجموعة كبيرة من الكتب التي تناولت سيرة الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتاريخه ومسيرته وإنجازاته. بينما تتضمن المبادرة الثالثة عرض كتب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حيث يتولى عدد من أعضاء الهيئة الالتقاء بزوار المعرض، وتقديم شرح لكتبهم، وتضم المبادرة 27 من أعضاء الهيئة نشروا مقالات في مجلات دورية محكّمة. خط نادر

يضم جناح جامعة خليفة أيضاً مخطوطة يبلغ عمرها ما يقرب من 631 عاماً. وقال المدرس بقسم الكهربائية وعلوم الحاسب في الجامعة الدكتور إبراهيم الفاضل، لـ«الإمارات اليوم»، إن المخطوطة عبارة عن مصحف شريف يرجع إلى القرن الثامن الهجري، مكتوب بخط نادر جداً، اسمه القلم المحقق، وهو نوع من الخطوط العربية القديمة، ويتسم بالصعوبة لدرجة أنه لم يعد هناك خطاطون في العالم العربي يتبنون هذا الخط.

وأوضح الفاضل أن من كتب هذا المصحف هو خطاط من أشهر خطاطي القرنين الثامن والتاسع الهجريين، اسمه «معروف البغدادي»، وكان خطاطاً وشاعراً، بدأ حياته في بغداد، وتوفي في سمرقند. وفي نهاية المصحف أشار الخطاط إلى أنه «انتهى من خط هذا المصحف في عام 793 هجرياً، الموافق لعام 1391 ميلادية، وبذلك يكون عمر هذا المصحف 631 عاماً».

كذلك يعرض الجناح مسطرة حاسبة كانت تستخدم في إجراءات العمليات الحسابية قبل اختراع الآلات الحاسبة، والحواسب الشخصية، وتعود القطعة المعروضة لـ50 عاماً مضت، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الأدوات كانت تستخدم في القرنين الـ19 والـ20 حتى عام 1970، حيث تم اختراع الآلات الحاسبة الحديثة، والتخلي عن القديمة.

عودة

يشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته هذا العام، عودة فعالية «الصندوق الأسود»، التي تنظم بالتعاون مع المخرج الإماراتي نواف الجناحي، والتي انطلقت في عام 2014، وقدمت أربع دورات عرضت خلالها 62 فيلماً قصيراً من دولة الإمارات والعالم العربي، تنوعت بين الأفلام الروائية والوثائقية، أمام جمهور إجمالي بلغ أكثر من 5700 مشاهد، من مختلف الأعمار والجنسيات.

وفي نسختها الخامسة، تقدم «الصندوق الأسود»، برنامجاً يتضمن 22 فيلماً قصيراً من 13 دولة، أنتجت بين عامي 2019 و2022. وهناك 15 فيلماً قصيراً عربياً، وسبعة أفلام قصيرة من ألمانيا، ضيفة الشرف، وجميعها مترجمة ومتاحة مجاناً للجمهور.

عبدالله الحفيتي:

«جناحنا سيوزع مجموعة كبيرة من الكتب المجانية على زوّار المعرض بشكل عام، بهدف نشر ثقافة القراءة بين الطلبة والجمهور».

1130

ناشراً من أكثر من 80 دولة في المعرض.

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