الامارات | «سوذبيز دبي»: انتظروا إبداعات «إم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوذبيز دبي»: انتظروا إبداعات «إم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دار «سوذبيز دبي» أنها ستستضيف من 30 الجاري معرضاً منفرداً للوحات مايكل تشاو، المعروف بلقب «إم»، وهو صاحب المطاعم الشهيرة للنجوم.

وقالت رئيسة «سوذبيز» في الإمارات، كاتيا نونو بويز: «يسرنا أن نستضيف (إم) بمعرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في دولة الإمارات، إذ يتميز (إم) بكونه فناناً يمتلك أسلوباً عالمياً، ونتطلع إلى رؤية المزيد من أعماله في منطقتنا».

وُلد «إم» ابناً للصيني وعبقري أوبرا بكين الأسطوري جو شينغ فانغ، وانتقل في شبابه إلى لندن لدراسة الهندسة المعمارية في كلية سانت مارتن للتصميم. وافتتح أول مطعم له في نايتسبريدج في 14 فبراير عام 1968، حيث أصبح المطعم نقطة جذب للفنانين والمشاهير على حد سواء، وافتُتحت بعد ذلك مطاعم السيد تشاو للأكل الفاخر في بيفرلي هيلز ونيويورك وميامي ولاس فيغاس.

ومارس الفنان الثمانيني طوال حياته العديد من أشكال الإبداع كالهندسة المعمارية والطعام والأعمال الفنية والسينما والشعر، حتى إنه صمم مطاعمه بنفسه لتمتلك لمسة فريدة وحديثة، وأضاف إليها أعمالاً فنية معاصرة لأصدقائه كيث هارينج وجوناس وود وجوليان شنابل معلقة على الجدران والأبواب الزجاجية التي تقع عليها أنظار رواد المطعم حال دخولهم. وزار جورجيو أرماني في الثمانينات تشاو في نيويورك، وكان معجباً جداً بتصاميم شركة «إم» المعمارية لدرجة أنه أرسل بدلات أرماني الرسمية لجميع النادلين العاملين هناك. وصمّم تشاو في المقابل متجر أرماني روديو درايف في عام 1987.

ويجمع نهج «إم» الجريء في لوحاته بين الخيوط التجريدية الأوروبية والأميركية إلى جانب المفهوم الصيني للفضاء والملمس وحُبه لفن الخط. وبعد أن عرض أعماله أول مرة في الصين، يُعدّ هذا أول معرض للفنان في الشرق الأوسط.

ويضم المعرض في دبي قسمين، وسيقدم الطابق الأول سلسلة من اللوحات القماشية التي استخدمت فيها الوسائط المتنوعة (ميكسد ميديا)، وتم إنشاء كل منها باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الثمينة والمنزلية التي تضم أوراق الذهب والفضة وألواح الطلاء والأكريليك والبلاستيك وغيرها من العناصر. أما الطابق الثاني فسيعرض سلسلة من الأعمال الفنية على الورق. وسيكون عنوان هذه السلسلة «نَفَسٌ واحد»، وهو مشتق من تصويره للعالم المادي بقدر ما هو مشتق من مساحة داخلية تتسم بالتجريد والروحية في الوقت ذاته.

• حتى يوليو

يستقبل معرض مايكل تشاو الجمهور في «سوذبيز دبي»، بمركز دبي المالي العالمي، حتى الأول من يوليو المقبل. يشار إلى أن دار سوذبيز افتتحت في دبي رسمياً من قبل دار المزادات العالمية في مارس عام 2017. وتستضيف الدار برنامجاً غنياً من الفعاليات على مدار العام، يشمل فعاليات البيع والمعارض والفعاليات والحوارات.

• كاتيا بويز:

«يُعد هذا المعرض الأول لـ(إم) في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز الفنان بكونه يمتلك أسلوباً عالمياً، ونتطلع إلى رؤية المزيد من أعماله في المنطقة».

• 30 الجاري ينطلق معرض «صديق النجوم» في مركز دبي المالي العالمي.

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