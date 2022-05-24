الامارات | شخصيات «ديزني» المفضلة تعود إلى أبوظبي أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات «ديزني» المفضلة تعود إلى أبوظبي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي العرض العالمي لميكي والأصدقاء من «ديزني على الجليد»، والذي يُقام في «الاتحاد أرينا»، جزيرة ياس أبوظبي بين 12 و16 أكتوبر المقبل. ويتيح العرض الذي تنتجه شركة فيلد إنترتينمنت للزوار تجربة فريدة من نوعها يمضون خلالها لحظات رائعة مع شخصياتهم المفضلة.

وتدور قصة العرض حول رحلة ميكي ماوس وأصدقائه ميني ماوس ودونالد داك وغوفي بحثاً عن ذكرياتهم المفضلة، إذ سيتمكن الجمهور من أن يكون جزءاً من العرض ومساعدة شخصياتهم المفضلة من خلال استخدام جهاز ميكي اللوحي التفاعلي أثناء خوضهم للمغامرات في قصص ديزني الشيقة التي يشاركونها خلال العرض.

كما ستتمكن العائلات من الانضمام لرحلة مع شخصية موانا الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي. لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، حيث تكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم، وصولاً إلى الاستمتاع بالعروض المميزة في فيلم مساعد الساحر.

وتشمل أجندة العرض تقديم فقرة «عيش الحكاية» برفقة أميرات ديزني اللواتي سيعملن على إلهام ميكي وأصدقائه والأطفال حول العالم من خلال التحلي بخصال المثابرة والإصرار والعمل الجاد بهدف تشجيعهم على مشاركة ذكريات ديزني المفضلة لديهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news