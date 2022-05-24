الامارات | مزيل العرق.. اقرأوا المكتوب على العبوة

شكرا لقرائتكم خبر عن مزيل العرق.. اقرأوا المكتوب على العبوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «أوكو تست» الألمانية أن الآونة الأخيرة شهدت انتشاراً لكريم مزيل العرق كبديل للاسبراي والرأس الدوارة. وذكرت أنه ينبغي استخدام كريم مزيل العرق المحتوي على «النطرون»، والذي يظهر على العبوة تحت اسم «بيكربونات الصوديوم»، مشيرة إلى أنه يتفاعل مع نواتج تحلل بكتيريا العرق، وبالتالي يمنع الروائح الكريهة. وينبغي الابتعاد عن كريم مزيل العرق المحتوي على أملاح الألومنيوم، فرغم أنها تعمل على تقليل التعرق عن طريق تضييق الغدد العرقية، إلا أن مادة الألومنيوم مضرة للأعصاب، كما يمكن أن تتراكم في المخ والعظام. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الابتعاد عن كريم مزيل العرق المحتوي على مادة «الفورمالديهايد» لخطورتها على الصحة؛ إذ تدور حولها شبهات بشأن كونها مادة مسرطنة.

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