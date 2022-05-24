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الامارات | حوار حول «دور الجوائز الأدبية العربية»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حوار حول «دور الجوائز الأدبية العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، بجدول حافل بالفعاليات الثقافية والأدبية في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انطلق أمس.

ومن بين الفعاليات، تنظم الجائزة اليوم جلسة حوارية بعنوان «دور الجوائز الأدبية العربية في بناء حركة نشر فاعلة» بمشاركة الأمين العام للجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، والأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية بالبحرين، علي خليفة، والأمين العام لجائزة الملك فيصل بالسعودية، عبدالعزيز السبيّل، وآخرون. بينما تشارك في جلسة «عبر الحدود.. الأدب العربي في العالم اليوم»، غداً الكاتبة إيمان مرسال، الفائزة بجائزة الشيخ زايد للآداب العام الماضي، والمترجمة ليلى شماع، ولورينز بوليجر، محرر أول لدى هوفمان وكامب.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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