الامارات | «زايد للكتاب» تكرّم الفائزين اليوم في «اللوفر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تكرّم الفائزين اليوم في «اللوفر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكرّم جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم، الفائزين بدورتها الـ16، في متحف اللوفر أبوظبي.

وفازت بالجائزة ضمن «فرع الآداب» الإماراتية ميسون صقر، عن كتابها «مقهى ريش.. عين على مصر»، فيما نالت السورية ماريا دعدوش الجائزة في فرع «أدب الطفل والناشئة»، عن كتابها «لغز الكرة الزجاجية»، فيما حصد الدكتور محمد المزطوري، من تونس، الجائزة ضمن فرع «المؤلف الشاب»، عن كتابه «البداوة في الشّعر العربي القديم». ونال الدكتور أحمد العدوي من مصر، الجائزة عن فرع «الترجمة». فيما حصد المغربي محمد الداهي، الجائزة في فرع «الفنون والدراسات النقدية» عن كتابه «السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع». ونال جائزة فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» الدكتور محسن جاسم الموسوي عن كتابه: «ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر: التسليع العولمي والترجمة والتصنيع الثقافي»، فيما ذهب فرع الجائزة في «النشر والتقنيات الثقافية» لمكتبة الإسكندرية. أما لقب شخصية العام الثقافية فمنح للدكتور عبدالله الغذّامي، تكريماً لمسيرة طويلة من العطاء.

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