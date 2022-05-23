شاهد.. المطربة بوسي بفستان الزفاف مع والدتها.. والجمهور: «بنكمل فرحتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لافتة إنسانية من نوعها، أحدث أحد المنشورات تفاعلًا كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لإحدى الفتيات التي عبرت عن فقدان الفنانة بوسي لوالدتها خلال احتفالها بحفل زفافها، لذا قررت مشاركتها فرحتها بجمع صورتها بفستان الزفاف وهي بحضن والدتها.

ظهور بوسي مع والدتها بفستان الفرح

وقالت الفتاة عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»: «إمبارح كان فرح بوسي.. وأكيد كانت محتاجة مامتها الله يرحمها في يوم زي ده، وهنا بييجي دورنا»، وأحدث المنشور تفاعلًا كبيرًا بين الرواد والمتابعين، إذ أصبح البعض في حالة من الذهول.

ونشرت الفتاة صورة المطربة بوسي وهي بحفل زفافها مع والدتها، وأرفقت عليها تعليقًا قائلة: «علشان دايمًا فرحتنا بتكون ناقصة ناس غاليين علينا، أنا بكمل فرحتك وبجمعك مع حبايبك».

ولاقت الصورة الآلاف من التعليقات والإعجابات، كما جرى تداولها بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، وكان من أبز التعليقات: «ماشاء الله الصورة حقيقية.. أنا حسيتها كانت معاها في الفرح فعلًا».

حفل زفاف بوسي

وشهد أمس حفل زفاف بوسي على مصفف الشعر الرجالي المشهور هشام ربيع، وعقد الاحتفال داخل إحدى الفنادق الكبيرة بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقرباء.

وأحدثت العديد من اللقطات الطريفة حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ اندمجت الفنانة بوسي مع أجواء الفرح، وعبرت عن فرحتها بالزغاريد المتواصلة والرقص مع الأهل والأصدقاء، وكان من أبرز الفيديوهات التي تداولت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهدد أحد الحضور برغبتها في ترك الفرح قائلة: «ممكن أبوظ الفرح وأكون مطلقة عادي.. أنا هابة مني».

وحضر الكثيرون من أصدقاء الوسط الفني لمشاركة بوسي الرقص والغناء، من أبرزهم الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، مصطفى حجاج، ميريهان حسين، وفاء عامر، أحمد عادل، شريف باهر، أحمد فهيم، وغييرهم من الضيوف.