طريقة عمل عصير الخوخ بطعم أحلى من الكافيهات.. «مش هتشربه بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل عصير الخوخ واحدة من أكثر الأشياء التي تبحث الأمهات عن خطوات إعدادها، رغبًة منهن في الحصول على نفس القوام والمذاق الذي يتعلق به أولادهن في الكافيهات، إذ يعتبر من أكثر المشروبات شهرة في فصل الصيف لدورها في منح الجسم الشعور بالانتعاش، فضلًا عن فوائدها الصحية المتعددة التي يحتاجها الجسم.

وكان من الضروري أن يكون مشروب الخوخ أحد العصائر التي يلزم أن تكون في روتينك اليومي خلال فصل الصيف، لذا يوضح «هن» طريقة عمل عصير الخوخ وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد» المذاع على فضائية سي بي سي سفرة.

مكونات عمل عصير الخوخ

- 4 ثمرة خوخ.

- ملعقة عسل أبيض.

- 2 ورقة نعناع.

- كوب ماء بارد.

- مكعبات ثلج مثلما ترغبين.

طريقة عمل عصير الخوخ

- أحضري حبات الخوخ، ونظيفها جيدًا.

- قطعي حبات الخوخ إلى شرائح صغيرة مع الحرص على نزع البذر من داخلها.

- ضعي حبات الخوخ إلى داخل الخلاط الكهربائي، ضيفي إليه العسل، الماء، واضرب المكونات معًا حتى تحصلين على قوام متجانس.

- أحضري مصفاه لتصفية الخوخ من الشوائب الموجودة به.

- أسكبيه إلى كاسات التقديم.

- يمكنك تقديمه بجانب الكيك.

طريقة عمل سموثي الفراولة والخوخ

ونقدم إليك طريقة عمل سموثي الفراولة والخوخ وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب عبر برنامج «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

- نصف كيلو فراولة طازجة.

- ماء مثلما ترغبين.

- كمية كماسبة من الخوخ حسب رغبتك.

طريقة تحضير سموثي الفراولة والخوخ

- أحضري الفراولة والخوخ ونظفيهما جيدًا من الأعناق مع الغسل بالماء.

- قطعي الفاكهة إلى أرباع أو أنصاف من الشرائح.

- ضعي شرائح الفاكهة إلى داخل الخلاط الكهربائي مع إضافة الكمية المناسبة من الماء.

- اضرب المكونات معًا في الخلاط الكهربائي، لمدة دقيقتين.

- أسكبي العصير في كاسات للتقديم.

سر نجاح عصير الخوخ

- إذا كنت ترغبين في نجاح عصير الخوخ مثلما تتناوليه في الكافيهات، احرصي على عدم إضافة كميات كبيرة من الماء تزيد على كمية الخوخ التي تضعيها في الخلاط حتى لا يكون القوام خفيف.

- يمكن تحلية عصير الخوخ بالعسل الأبيض، والابتعاد عن السكر العادي حتى تضمنين إذابته أسره، فضلًا على فوائده الصحية المتعددة التي يحتاجها الجسم.

فوائد تناول عصير الخوخ

- يعتبر عصير الخوخ أحد الوسائل الفعالة التي تساعدك على خسارة الوزن في وقت ملحوظ، نظرًا لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تمنح المعدة الشعور بالشبع لمدة طويلة من الوقت، بالإضافة إلى أن كوب عصير الخوخ يحتوي على 70 من السعرات الحرارية.

- يحتوي الخوخ على عدد كبير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والمواد المضادة للأكسدة، التي تساعد على حماية البشرة والمحافظة عليها من علامات الشيخوخة المبكرة.