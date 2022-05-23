لن تصدق.. 6 أعضاء في جسم الإنسان تستمر بالعمل بعد الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت من محبي كل الأشياء المخيفة، فقد تتساءل عما يحدث عندما تموت، هل تعيش أجزاء من جسمك؟ هل تنمو أظافرك حقًا؟

هناك بعض العمليات الجسدية، مثل الهضم والشعر والأظافر وغيرها يمكن أن تستمر على قيد الحياة في القيام بعملها بعد الوفاة، وفقاً لما ورد موقع "bustle".

1. الشعر والأظافر:

يمكن أن يطول شعرك وأظافرك بعد وفاتك، حيث أن طول الشعر والأظافر لا يتعلق بعمل الخلايا المنتجة لهما، إنما السبب أن الجلد يبدأ بالانكماش نظرًا لانخفاض الرطوبة، الأمر الذي يجعل الشعر والأظافر يبدوان أطول.

لهذا السبب، تطيل لحية الرجال بعد وفاتهم، إذ يجف جلد الوجه الأمر الذي يزيد بروز الشعر بالوجه خاصةً اللحية.

2. الهضم:

بعد الموت، لا تزال هناك بكتيريا في الجهاز الهضمي للجسم تظل على قيد الحياة ولا تزال تتغذى على ما يحتويه الجسم بعد الموت، والبكتيريا الصديقة التي تساعدنا على هضم طعامنا لا تزال حية وتتغذى، وكذلك البكتيريا الطفيلية التي تتغذى على الجثث التي تكسر الأحماض الأمينية.

3. الدماغ:

بمجرد أن يتوقف قلبك عن النبض، من الممكن أن يعرف عقلك نوعًا ما أنه ميت، أظهرت الدراسات الحديثة أن الأشخاص في المرحلة الأولى من الموت يمكن أن يختبروا شكلاً من أشكال الوعي، على سبيل المثال، يمكن لبعض الأشخاص الذين توقفت قلوبهم وصف ما حدث لهم، بمجرد إعادة تشغيل قلوبهم.

4. العضلات:

بعد توقف الدماغ عن العمل، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يموت الجهاز العصبي، لذلك يختبر الأشخاص تشنجات أو حركات عضلية، وهناك أيضًا عملية تصلب الموتى، أو تصلب الجسد بعد الموت، والذي يمكن أن يجعل الجسم يبدو وكأنه يعيش، حيث تتحرك الذراعين والساقين وتتصلب.

5. إطلاق الغازات:

بسبب تراكم البكتيريا الزائدة في الجسم بعد الموت، سيتراكم بالجسم كثير من الغازات، عندما يبدأ الجسم في إطلاقها، قد يكون هناك أصوات تنبعث من القصبة الهوائية في الجسم، وبالتأكيد سيكون هناك انتفاخ في البطن.

6. خلايا الجلد:

يمكن بعد الوفاة وهبوط الدورة الدموية، تستمر خلايا الجلد في النمو.



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