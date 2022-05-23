"شايل طاجن ستك".. ما القصة وراء هذا المثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

لكل مثل شعبى أصل وحكاية جعلته يترسخ بأذهان الناس ويتناقل بين الأجيال حتى وصل إلينا فى يومنا هذا، فتجد الكثير من الأمثال الشعبية التي نتدوالها دون أن نعرف معناها، ولعل أبرزها هو "شايل طاجن ستك"، ويقال دائما للشخص المهموم.

"الخليج 365" يعرض لكم القصة وراء هذا المثل، وذلك نقلاً عن الكاتب الأدبي سيد خالد في كتابه "قصص الأمثال".

ولأن للجدة مكانة عظيمة، كانت الفتيات يطبخن الطعام طوال اليوم ويحضرن أشهى الأكلات في الطواجن ليقدمن تلك الوجبات إلى جدتهن، وتذهب كل حفيدة إلى جدتها وهي تحمل علي رأسها طاجن الطعام الشهي، ولكن كعادة الجدات اللائي لا يعجبهن شيء، يمارسن النقد على كل ما يقوم به الأجيال الصغيرة.

حتى صار "طاجن الست" مصدر دائماً للنكد والحزن ،حيث كانت الفتاة تقف تطهى الطاجن طوال اليوم ويقابل مجهودها بالخزى وعدم الاستحسان، فانتشرت مقولة "شايلة طاجن ستك" منذ تلك القصة للتعبير عن الحزن والهم.



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