لا تتجاهلها.. 7 علامات تدل على أنك تعاني من ضباب في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى SARs-CoV-2 إلى خسائر فادحة في جسمك، على الرغم من بقاء بعض الأشخاص بدون أعراض، إلا أن هناك من يصابون بمرض خفيف، متوسط إلى شديد، حتى أن البعض يعاني من الأعراض بعد فترة طويلة من شفائهم، هذا ما يعرفه الخبراء بأنه كوفيد الطويل أو متلازمة ما بعد كوفيد.

أعراض كوفيد طويلة المدى واسعة النطاق، من السعال والتعب إلى ضيق التنفس وضعف حاسة الشم والتذوق، قد يعاني المرء من أعراض مختلفة، وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، يعد ضباب الدماغ أيضًا أحد الأمراض الشائعة التي أبلغ عنها بعض الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا، قد تختلف الأعراض وتتغير بمرور الوقت.

ولكن ما هي العلامات التي تدل على أنك تعاني من ضباب في المخ؟.. هذتا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

- ما هو ضباب الدماغ

لا يعد ضباب الدماغ مرضًا محددًا، بل هو مصطلح لوصف مجموعة واسعة من الأعراض المرتبطة بالتفكير البطيء، إنه نوع من الخلل الوظيفي المعرفي الذي يضعف التركيز ويسبب مشاكل في الذاكرة.

في معظم الحالات، يكون ضباب الدماغ مؤقتًا فقط ويشفى من تلقاء نفسه، ومع ذلك، في حالات معينة من كوفيد، يمكن أن يكون ضباب الدماغ حادًا وطويل الأمد، يمكن أن تستمر أسابيع أو حتى أشهر بعد المرض الأولي.

ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن ما يقرب من 28٪ من الأشخاص يعانون من مشاكل التركيز على المدى الطويل بعد أكثر من 100 يوم من دخول المستشفى بسبب كوفيد.

- من هو المعرض لخطر الإصابة بضباب الدماغ بعد الإصابة بعدوى كوفيد؟

ضباب الدماغ ليس شائعًا فقط بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا.

بينما كبار السن معرضون للضعف الإدراكي بعد مرض خطير، تشير بعض الأبحاث إلى أن المرضى الأصغر سنًا المصابين بـ COVID-19 معرضون أيضًا للخطر.

ونظرت دراسة نُشرت في أكتوبر 2021 في JAMA Network Open في الوظيفة العصبية لمجموعة صغيرة نسبيًا من المرضى تتراوح أعمارهم بين 38 و 59 شهرًا بعد تعافي كوفيد، ووجدوا أن ما يصل إلى 24٪ استمروا في مواجهة بعض الصعوبات المعرفية، بما في ذلك مشاكل الذاكرة وسرعة المعالجة والتركيز ومشكلات أخرى.

- علامات تشير إلى وجود ضباب في الدماغ

ضباب الدماغ هو مصطلح يستخدم لوصف مختلف أنواع الضعف الإدراكي التي تشمل:

- تركيز ضعيف

- الالتباس

- التفكير البطيء

- خواطر غامضة

- النسيان

- كلمات ضائعة

- إرهاق عصبي

عادة ما يتعافى الناس من ضباب الدماغ، قد تعاني من أعراض مشابهة بعد التهابات أخرى أو إصابة طفيفة في الرأس أو أثناء انقطاع الطمث، كما أن ضباب الدماغ شائع أيضًا إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو القلق أو التوتر.

- أمراض كوفيد الشائعة التي يجب الانتباه لها

تصف Mayo Clinic (مايو كلينك) مرض كوفيد الطويل بأنه حالة يستمر فيها الأشخاص في تجربة أعراض كوفيد بعد تعافيهم الأولي، تشمل الأعراض:

- إعياء

- سعال

- الم المفاصل

- ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

- ألم صدر

- مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم

- آلام بالعضلات أو صداع

- سرعة ضربات القلب أو الخفقان

- فقدان حاسة الشم أو التذوق

- الاكتئاب أو القلق

- حمى

- دوار عند الوقوف

- تفاقم الأعراض بعد الأنشطة البدنية أو العقلية

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