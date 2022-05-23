المثلية وغياب النظافة.. طبيب يكشف عن 4 سلوكيات تسبب انتشار مرض جدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن السلوكيات الخطيرة المسببة في انتشار مرض جدري القرود، هي تخلي المواطنين عن الكمامة، وزيادة التلاحم والاتصال الوثيق بين الناس، وغياب النظافة الشخصية، والعلاقات الجنسية غير العفيفة مثل علاقات المثليين.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن خطر مرض جدري القرود الآن هو انتشاره في بلاد لم تكن موبوءة بهذا المرض وغير مشهورة به، كما أن الحالات المُبلغ عنها حاليًا ليس لها سوابق سفر إلى مناطق موبوءة.

وذكر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن العالم يواجه الآن انتشار غير عادي لهذا المرض، وحالات الانتشار الأخيرة للمرض غير نمطية حسب منظمة الصحة العالمية، لأنها ظهرت في أوروربا بعدما كانت مقتصرة على غرب ووسط أفريقيا، متابعًا: "حتى الآن يظل المرض نادر، وليس موجود في مصر، والنظافة الشخصية تحمي من الإصابه به".

وأشار بدران إلى أن هناك 30 نوعًا من البكتيريا والطفيلات والفيروسات تسبب أمراضًا تنتقل عن طريق الجنس، لم يكن من بينها جدري القرود، ولكن التلامس الجسدي لنسبة كبيرة من الجلد بين شخصين يتسبب في نقل المرض بشكل كبير.

وتابع بدران أن العالم به 100 حالة أكيدة في 14 دولة و50 حالة تحت الاشتباه، والمرض منتشر في كل من: بنين والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغوا والجابون وساحل العاج وغانا ونيجيريا وليبيريا وسيراليون وجنوب السودان، والبلاد الجديدة التي ظهرت فيها هي أمريكا وكندا واستراليا وأسبانيا والبرتغال والمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والسويد وإيطاليا والسريد وسويسرا.