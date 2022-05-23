مفيدة لصحة العظام وتمنع تجلط الدم.. 5 أطعمة غنية بـ"فيتامين K"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرتبط فيتامين ك في الغالب بتخثر الدم، بصرف النظر عن هذا، فإن هذه المغذيات تساعد في بناء العظام، يأتي هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون في شكلين: فيلوكينون، الموجود في الخضار الورقية مثل الكرنب واللفت والسبانخ والميناكينون، توجد في بعض الأطعمة الحيوانية والأطعمة المخمرة.

وفقًا لتقرير هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، "للبالغين الذين يبلغون من العمر 19 عامًا فما فوق، فإن كمية فيتامين K هو 120 ميكروجرامًا يوميًا للرجال و90 ميكروجرامًا للنساء وللحوامل أو المرضعات."

فيما يلي الأطعمة الشائعة الغنية بفيتامين ك:

- الخضروات

تعتبر الخضروات من أكثر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "ك"، ومن أبرز الأمثلة السبانخ، الكرنب، البروكلي، الفاصوليا الخضراء، والبقدونس، حيث تحتوي جميع هذه الخضروات على كميات مرتفعة من فيتامين "ك"، ولكن يفضل استشارة الطبيب المختص قبل الإفراط في تناولها.

- اللحوم

هناك بعض أنواع اللحوم والكبد، التي تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين "ك" و"ك2"، والتي يجب الحرص الدائم على تناولها للحصول على الفوائد الصحية الناتجة عنها، وتتمثل أبرز أمثلتها في كبد البقر والدجاج والبط، لحوم البقر والدجاج، وصدور البط، وجميعها يقدم ما لا يقل عن 3% من فيتامين "ك" من القيمة اليومية.

- الفواكه

لا تحتوي الفواكه بشكل عام على تسب عالية من فيتامين "ك" مثل الخضروات واللحوم، ولكن تحتوي بعض أنواعها على كمية جيدة من الفيتامين نفسه، مثل البرقوق، الكيوي، الأفوكادو، التوت الأسود، العنب، الرمان، التين، والمشمش، وعليه، يُفضل الحرص على تناول أي منهم خلال اليوم، للتأكد من الحصول على كمية مناسبة من فيتامين "ك".

- المكسرات والبقوليات

توفر بعض البقوليات كميات مناسبة من فيتامين "K1"، ولكنها بنسبة أقل من الخضروات، ومن أبرز أمثلتها الكاجو، البندق، عين الجمل، الفاصولياء الحمراء، فول الصويا، والصنوبر، وجميعها يقدم ما لا يقل عن 1% من القيمة اليومية اللازمة للجسم من فيتامين "ك".

- منتجات الألبان والبيض

يعتبر البيض، خاصة المسلوق، ومنتجات الألبان، مثل الحليب، الجبن، والزبدة، من المصادر الجيدة لفيتامين "ك"، وبالتالي يجب الحرص على تناولها، وبشكل خاص للمرأة بعد الولادة، لإمداد الطفل بما يحتاجه من فيتامين "ك".

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