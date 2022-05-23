يتمتع بصحة استثنائية.. هذا هو المشروب السري الذي يتناوله أكبر رجل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الآونة الأخيرة ، قامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية (GWR) بتحديث قائمتها الخاصة بأكبر ذكر يعيش على وجه الأرض وكان رجلاً من فنزويلا يُدعى خوان فيسنتي بيريز، يبلغ حاليًا من العمر 112 عامًا وسيحتفل قريبًا بعيد ميلاده الـ 113 في 27 مايو، والذي يقترب قريبًا.

وفقًا لـ موسوعة جينيس، يتمتع فيسنتي بيريز بصحة وذاكرة استثنائية، وهو أول ذكر معمّر من فنزويلا، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

في البيان الرسمي، تصف موسوعة جينيس سر بقاء الرجل لفتر طويلة بأنه يعمل بجد، ويسترح في أيام العطل، ويخلد إلى الفراش مبكراً، ويشرب كوبًا من اجواردينتي كل يوم

- ما هو اجواردينتي؟

علينا أن نتساءل ما هو aguardiente الذي يشرب كل يوم، بعد قليل من البحث، اكتشفنا أنه مشروب كحولي يحتوي على ما بين 29-60 في المائة من الكحول من حيث الحجم وهو عبارة عن مشروب مقطر مصنوع من قصب السكر ويُنكه باليانسون.

يُترجم هذا المشروب تقريبًا إلى "الماء الناري'' ، وهو مصنوع باستخدام الماء والكحول والسكر واليانسون وغالبًا ما يشار إليه باسم ماء السكر في كولومبيا .

الخمور هي الخيار الأول لكبار السن

إذا نظرنا إلى البيانات السابقة، يتبين لنا أن معظم الأشخاص الأكبر سنًا الذين يعيشون على الأرض ينسبون شكلاً من أشكال الخمور إلى سر صحتهم. لقد استشهد الناس بالنبيذ الأحمر والويسكي وحتى البيرة كمشروباتهم اليومية طوال العمر، ولكن، هل الخمور حقًا مشروب مفيد عندما يتعلق الأمر بعمر طويل؟.. وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يكون للشرب المعتدل بعض الفوائد الممتازة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

خاتمة

درس العديد من الباحثين تأثير النبيذ الأحمر والويسكي والبيرة على طول العمر، وتشير معظم هذه الدراسات إلى أن الشرب المعتدل هو أفضل دواء للصحة، ومع ذلك، كما نقول هذا، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

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