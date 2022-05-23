مأذون المشاهير: «قابلت عرسان مش بيعرفوا يكتبوا اسمهم بالعربي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال محمد إبراهيم مأذون المشاهير، إنّه يعمل في مهنته منذ عام 2006، وفكر مؤخرا في مشاركة تجاربه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك نشر مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية.

أهم سلاح لحماية بناتنا

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» في قناة CBC، من تقديم الإعلامية منى عبدالغني، أنه رُزق بابنتين وتعلم منهما الحنية، قائلا: «آخر رسالة بعتها قبل الحلقة، كانت لرقية بنتي وعمرها 14 سنة، وقلت لها أنا بحبك يا رقية، وهي قالت لي بحبك يا بابا».

وتابع مأذون المشاهير: «أكثر سلاح يمكننا استخدامه حتى نصون بناتنا من المجتمع هو إشباعها بالحنية والعطاء، كما يجب أن نعلمهن علاقة الأزواج ليست معركة، وأن نجاحهما وإخفاقهما واحد».

طبيعة عمل مأذون المشاهير

وحول طبيعة عمله، فقد أكد أنه يرتدي قميص وبنطلون مثل زملائه، بعدما قلّ الإقبال على ارتداء الجلباب والقفطان، موضحًا: «بعمل كتب كتاب، العروسة والعريس مش بيعرفوا يمضوا بالعربي، بيكتبوا باللغة الإنجليزية».

وأشار إلى أن عقد قران الفنان محمد إمام كان الأول الذي يعقده لميجا ستار، وكان ذلك منذ عام 3 سنوات، كما عقد قران الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وواصل مأذون المشاهير: «الخطبة بتاعتي دايما بتكون بسيطة وسهلة وبنتكلم فيها عن نوايا الزوج، وقلت خطبة في عقد قران هنا الزاهد لمدة 5 دقايق وسمعوها» وأكد، أن الفارق بين زواج المتعة والزواج الشرعي هي نية التأبيد، أي الزواج حتى يعيش الزوجان سويا العمر كله.