خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات.. 4 نصائح للطلاب والأسرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات، ينصح بها خبراء علم النفس والتربية في تلك الفترة الصعبة والمهمة في حياة أي طالب في كافة المراحل التعليمية، وذلك بالتزامن مع موسم انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي.

وبالتزامن مع بدء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، يقدم الدكتور خالد كمال، الخبير النفسي والتربوي، خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات، إذ تتمثل في أربع قواعد ذهبية لـ«الاستذكار الجيد»، بحسب وصفه.

خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات

القاعدة الأولى لتطبيق خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء المذاكرة، تتمثل في اختيار مكان مناسب للمذاكرة في المنزل بعيدا عن الضوضاء قدر الإمكان ليصبح أكثر تركيزا، بحسب وصف «كمال» في حديثه لـ«الوطن» وذلك لتوفير جو هادئ ومناسب للمذاكرة للطالب.

وتابع الخبير النفسي والتربوي في حديثه عن خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء المذاكرة، أن القاعدة الثانية تتمثل في ضرورة تثبيت وقت للمذاكرة يوميا حتى يكون الطالب مهيأ لذلك، «خطأ المذاكرة بطريقة عشوائية، ويجب تثبيت وقت للمذاكرة يوميا حتى يكون الطالب مهيأ لذلك، والعقل يتهيأ للمذاكرة»، بحسب وصفه.

ثالثا: ضرورة التخلص من المشكلات النفسية التي تواجه الطلاب المراهقين في تلك المرحلة الصعبة من العمر، «بيواجه الأبناء في المرحلة دي خصوصا الإعدادي والثانوي اضطرابات نفسية بسبب الدخول في مرحلة المراهقة، لازم الأسرة تساعد الطالب أو الطالبة على حلها لتصفية ذهنه وتهيأة ذهنه للمذاكرة»، بحسب قول الخبير التربوي.

وأشار الخبير التربوي، إلى ضرورة تجنب المقارنات بأي طالب آخر في العائلة، حفاظا على نفسية الطالب.

تكوين الدوافع الداخلية للمذاكرة

أما القاعدة الرابعة، لتطبيق خطوات بسيطة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات، تتمثل في تكوين الدوافع الداخلية للمذاكرة للطالب «حتى لو في مذاكرة ومفيش دوافع مش هينفع يحقق ناتج كويس في الامتحان فلابد يحط قدام عينه هدف يسعى ليه»، بحسب تعبيره.