الامارات | النمسا تكشف عن أول حالة جدري قردة في فيينا

شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تكشف عن أول حالة جدري قردة في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في النمسا تعود إلى رجل يبلغ من العمر 35 عاما .

وأفاد بيتر هاكر، المستشار الصحي لمدينة فيينا، أن حالة المريض مستقرة، لكنه يعاني من تغيرات في الجلد وبثور على الوجه وأعراض إنفلونزا وحمى خفيفة، وأوضح أنه تم عزل المريض في قسم الأمراض المعدية، منذ وصوله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، مساء أمس الأحد.

وبدورها قامت السلطات الطبية المعنية بتطهير شقة المريض، وترصد حالياً اتصالاته لتعقب الأفراد المخالطين خلال الفترة الماضية، ونفت وزارة الصحة وجود أي سبب يدعو للقلق، وأكدت استعداد النمسا بشكل جيد، فيما أكدت عالمة الفيروسات مونيكا فريتس، صعوبة انتقال المرض واستبعدت حدوث جائحة تشبه الأمراض الأخرى.

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