من هي آمال الحناوي زوجة محمد النني؟.. المحجبة الثانية في ختام البريميرليج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت آمال الحناوي زوجة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزى حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها معه داخل ملعب الإمارات للاحتفال بنهائي البريميرليج للدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر محمد النني لاعب كرة القدم برفقة أسرته، والتقط عددًا من الصور التي أشعلت حديث الرواد عبر السوشيال ميديا وهما برفقة أطفالهما، بعد نشره لها عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مرفقًا عليها كلمات تعبر عن شكره وامتنانه لهم قائلًا: «هؤلاء الأشخاص هم سبب رغبتي في التحسن».

وتألقت زوجات لاعبي كرة القدم بالحجاب داخل المستطيل الأخضر خلال ختام البريميرليج ومن بينهن ماجي زوجة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والأخرى آمال الحناوي، لذا يرصد «هن» أهم المعلومات عن زوجة محمد النني خلال السطور التالية:

- لديها متجر ملابس متخصص في الموضة، نظرا لأنها تهوى الفاشون منذ سوات، ويعتبر أولى أحلامها التي حققتها.

- تهتم بنشر صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تحرص على مشاركة صورها برفقة أسرتها مع المتابعين والجمهور.

- لديها فتاة وابن يدعى مالك.

- تهتم بصنع الفساتين الخاصة باحتفال عيد ميلاد صغيرتها.

- لديها ما يتعدى 42 ألف متابع على انستجرام.

- تبلغ من العمر 27 عامًا.

- تعد من أبرز زوجات لاعبي كرة القدم المعروفة في الوسط المصري.

إطلالة زوجة محمد النني لاعب أرسنال

وتألقت زوجة محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزى بجاكت طويل من اللون الأبيض على بنطلون وتيشرت باللون الأسود، وحجاب من اللون، كما اعتمدت على الظهور بميكب هاديء يناسب أجواء الصباح.

والتقطت الكثير من الصور برفقة زوجها وأولادهما، وشاركت بها المتابعين عبر صفحتها الشخصية، ولاقت آلاف من الإعجاباب والتعليقات ومن أبرزها: «أحلى عيلة في الدنيا.. ربنا يخليكي ليه وتدعميه وتكوني سند ليه دايمًا»، وقال آخر: «منورين المعلب ربنا يحميكم».