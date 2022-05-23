طريقة عمل حواوشي السجق للشيف شربيني.. أطعم من المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل حواوشي السجق للشيف شربيني، من أكثر الأكلات التي تبحث عنها ربات البيوت كي تقدمها إلى أسرتها بطريقة شهية ومميزة، وذلك لأنه يعد من الأطباق المفضلة لدي الكثيرين، مما يدفع العديد إلى شرائه من المطاعم والمحلات، وعلى الرغم من ذلك لا يعتبر بنفس جودة ونظافة الذي يمكنك عمله في المنزل.

طريقة عمل حواوشى السجق للشيف شربيني

ويقدم «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل حواوشي السجق للشيف شربيني في مطبخك، وبمكونات بسيطة ولا يستغرق إعداده داخل المنزل وقتًا طويلًا، وفقا لما أوضحه الشيف علاء الشربيني في برنامجه «أحلى أكلة» والمذاع على «أون».

المكونات

نصف كيلو من السجق الشرقي

بهارات حواوشي

ملح

فلفل أسود

بصل

ثوم

فلفل ألوان

فلفل حار هريسة شطة

بقدونس

خبز بلدي

جبنة موتزريلا

طريقة تحضير حواوشي السجق

يُفرم السجق الشرقي نصف فرمة ويوضع في إناء واسع، ويُضاف إليه الفلفل الألوان ثم الفلفل الحار والبقدونس، ثم يُضاف إليه هريسة الشطة «اختياري»، وبعد ذلك تُضاف بهارات الحواوشي وباقي المكونات.

نضيف القليل من الحبهان وورق الغار« اللوري» والكمون، إذ تضيف البهارات السابقة طعمًا مميزًا، وتجعل الحواوشي مختلفًا عن التقليدي، ثم تخلط جميع المكونات جيدا حتى تمتزج كلها مع بعضها البعض.

وفي الخطوة الأخيرة، يحشو العيش البلدي بالسجق الشرقي وتوزع بكميات مناسبة بين السميك والرفيع، أما الجبنة الموتزريلا تضاف اختياريًا، ثم نُجهز الجريل على النار ويضاف إليه أي مادة دهنية، ويوضع بعدها السجق ليأخذ الصدمة، ثم يسوى جيدًا مع الحرص على تقليبه باستمرار حتى ينضج تمامًا.

طريقة مختلفة لتسوية الحواوشي بالسحق

وهناك طريقة ثانية لتسوية الحواوشي بالسجق، يُدهن العيش بالسمن أو الزبدة ويوضع على الشواية أو داخل الميكرويف، وبذلك يكون الشيف علاء الشربيني قدم طريقة عمل حواوشي السجق بالمنزل بدون تكاليف عالية وبأقل الإمكانيات، وذلك لأنه يعتبر من الأطباق المفضلة لدي الكثيرين.