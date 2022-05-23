الامارات | "الصحة العالمية" تكشف حقيقة تحور فيروس جدري القردة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تكشف حقيقة تحور فيروس جدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مسؤولة تنفيذية بارزة في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور، مشيرة إلى أن المرض المتوطن في غرب ووسط أفريقيا لم يتغير.

وقالت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية للصحافيين إن التحورات أقل عادة مع هذا الفيروس لكن التسلسل الجيني للحالات سيساعد في التعرف بشكل أفضل على موجة الانتشار الراهنة وفهمها.

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