الثمرة منها بـ 12 ألف جنيه.. ما لا تعرفه عن فاكهه الجاك فروت بعد انتشاره في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

لا يخلو السوق من أصناف الفاكهة اللذيذة التي نعرفها، لكن في الآونة الأخيرة بدأن بعض الأنواع في الظهور دون أن نسمع عنها أو نعرفها.

من بين الأنواع الغربية التي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، فاكهة الجاك فروت، فما هي وما فوائدها وسعرها؟

ما هي؟

تنمو هذه الفاكهه على أكبر شجرة في العالم، وظهرت فاكهة الجاك فروت لأول مرة في الغابات الهندية، وتزرع الآن في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك تايلاند وأستراليا وأفريقيا والبرازيل والفلبين، فقط في السنوات الأخيرة، بدأت الجاك فروت في الظهور في الولايات المتحدة.

سعرها؟

يصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 1000جنيها، ويعادل سعر الثمرة 12 ألف جنيه، وبحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وغلو سعرها يرجع إلى كونها نادرة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحة، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل، الذي يجمع بين المانجو والأناناس.

فوائدها؟

-مفيدة لحركة الأمعاء

تعد فاكهة الجاك فروت مصدرًا جيدًا للألياف، لذا فقد تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

- قرحة المعدة

تساعد المواد الكيميائية الطبيعية في الجاك فروت في منع قرح المعدة، وتهدئتها.

- مفيدة لمرضى السكري

يهضم الجسم ثمار الجاك فروت ويمتصها بشكل أبطأ من بعض الأطعمة الأخرى، وهذا يعني أن نسبة السكر في الدم لن ترتفع بالسرعة التي قد يرتفع بها عند تناول فواكه أخرى، وأكدت الدراسات أنها تسهل على مرضى السكري التحكم في نسبة السكر في الدم.

- مفيدة لمرضى الضغط

يعمل البوتاسيوم الموجود في هذه الفاكهة الاستوائية في خفض ضغط الدم، مما يساعد في تجنب أمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.

- يمنع مرض السرطان

المغذيات النباتية الموجودة فيها، هي مركبات طبيعية لها فوائد في مكافحة السرطان، مثل منع تكوين الخلايا السرطانية في جسمك.

- يقوي المناعة

يساعد محتوى الجاك فروت من فيتامينات A و C المعززة للمناعة في الوقاية من الأمراض، ويُزعم أيضًا أن تناول هذه الفاكهة مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى الفيروسية.

- الوقاية من مشاكل الجلد

توفر هذه الفاكهة العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، التي تحسن صحة الجلد، وأكدت الدراسات أن تناوله يبطئ من شيخوخة بشرتك.

-صحة القلب

يكون لفاكهة الجاك فروت القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب محتواها من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.



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