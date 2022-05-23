"سندريلا تونس".. درة بإطلالة ربيعية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير بـ "إنستجرام".

وأطلت درة بفستان طويل متعدد الألوان، تميز بأنه بقصة الكب ومنفوش من أسفل.

واعتمدت مكياجاً بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلاً على الجانبين.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وأسورة.

ونالت إطلالتها على إعجاب كثير من المتابعين، وجاءت أبرزها فقالت ياسمين على: "درة الجمال والأناقة والشياكة"، وعلقت أخرى: "سندريلا تونس"، وقالت فادية: "ملكة"، وعقلت أية ممدوح: "ماشاء الله جميلة"، بينما قالت أخرى: "سيدتي الجميلة".

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