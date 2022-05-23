كيف خسرت ماجي زوجة محمد صلاح وزنها بشكل ملحوظ؟.. الجيم ليس الحل

القاهرة - سمر حسين - صحة

سرقت ماجي صادق زوجة محمد صلاح، الأنظار برشاقتها الملحوظة في حفل تتويج زوجها نجم ليفربول بجائزة هداف البريميرليج «الحذاء الذهبي»، بالإضافة إلى كون لاعب منتخب مصر أفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، للمرة الثالثة على التوالي.

ولفتت ماجي صادق زوجة محمد صلاح الانتباه بفقدانها للكثير من الوزن، ما تسبب في تصدرها محرك البحث «جوجل» عن طريقة التغذية السليمة التي تساهم في فقدانها كل هذا الوزن والوصول للجسم المثالي، الأمر الذي علقت عليه النساء عبر السوشيال ميديا بـ «يلا بينا على الجيم».

الطريقة السحرية لفقدان الوزن مثل ماجي صلاح

وأكدت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن نظام السعرات الحرارية وفقًا لوزن الجسم هو من أفضل وأسرع الأنظمة التي يسهل فقدان الوزن الزائد معها، بدون مجهود أو حرمان، بالإضافة أنه لا يتسبب في العودة لاكتساب الوزن مرة أخرى، قائلة: «الجيم ليس حلًا مناسبًا، ولا أنصح به».

وأضافت أن الصيام المتقطع مع السعرات من أفضل الأنظمة ويعد وصفة سحرية لفقدان الوزن الزائد مثل ماجي صلاح، والصيام المتقطع هو الامتناع عن الطعام نهائيًا لمدة 8- 16 ويتم توزيع الطعام والوجبات بين 8-10 ساعات خلال اليوم، أما خلال ساعات الصيام فمن الممكن شرب الماء والسوائل الشفافة بدون سكريات.

وأخيرًا، أشارت «شعير» إلى أن المشي على الأقل لمدة 150 دقيقة أسبوعيا بالإضافة إلى ممارسة تمارين الكارديو، يساهما بشكل كبير في حرق الدهون من جميع الجسم مع نحته، وبالتالي سرعة فقدان الوزن، ويعدا جزءاً أساسيًا من برامج الرياضة السليمم لفقدان الوزن عن طريق النشاط الإيقاعي، والذي يرفع معدل ضربات القلب ومعدل حرق الدهون والسعرات الحرارية أيضًا.

بداية رحلة ماجي زوجة محمد صلاح مع فقدان الوزن

يذكر أن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية قد أشار مسبقًا في منشور كتبه منذ عام 2018 عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إلى أن بداية رحلة «ماجي» كانت معه، مؤكدًا: «فخور إني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب»، وذلك بعد أن اتبعت نظامًا غذائيًا معه، ساهم في فقدانها للوزن ووصولها لنتيجة ملحوظة.