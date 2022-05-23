الامارات | محمد الأمين يسجد في قفص الاتهام بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين يسجد في قفص الاتهام بعد الحكم بسجنه 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهار رجل الأعمال المصري محمد الأمين وأبنائه، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بسجنه لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض 7 فتيات بالقوة وتحت التهديد.

وبحسب موقع "القاهرة 24" ظهر رجل الأعمال الشهير، وهو يسجد داخل قفص الاتهام بعدما أصدرت هيئة المحكمة الحكم، وانصرفت على الفور أسرة المتهم بعد انتهاء جلسة المحاكمة، وظهرت عليهم علامات الانهيار والبكاء.

وكانت جهات التحقيق المصرية وجهت إلى رجل الأعمال محمد الأمين، تهمة هتك عرض 7 فتيات أطفال من اللاتي تم إيداعهن في دار الأيدي الأمينة للأيتام في محافظة بني سويف.

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