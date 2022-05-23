تفاصيل فسخ خطوبة طلال باسم وجود عزيز.. «الجمهور مصدوم» «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدر كلًا من طلال باسم وجود عزيز، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانهما عن فسخ خطبتهما، وهو ما أثار تعاطف العديد من متابعيهما عبر منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية.

وعادة ما يهتم العديد من رواد السوشيال ميديا بمتابعة أنباء كل من طلال باسم وجود عزيز، نظرًا لشعبيتهما الكبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل فسخ خطوبة طلال باسم وجود عزيز

ومن جانبه، نشر الممثل اليمني الشاب طلال باسم، «ستوري» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، أعلن خلالها نبأ فسخ خطبته من البلوجر الشهيرة جود عزيز.

وخلال المنشور استشهد طلال باسم بقول الله تعالى «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم»، مستطردًا: «الحمد لله على قضاء الله وقدره، تم فسخ خطوبتي، والله يوفق الجميع»، وهو الأمر الذي مثل صدمة للجماهير التي تعشق الثنائي الخليجي.

ويذكر أن الثنائي قد أعلنا عن خطبتهما بنشرهما صورة جمعتهما سويا من قبل، وأرفقا عليها تعليقا: «Something New».

وعلى الرغم من إعلان الممثل الشاب عن فسخ الخطبة، إلا أن البلوجر السعودية ما زالت تحتفظ بصورهما سويا عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

معلومات عن طلال باسم وجود عزيز

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الثنائي طلال باسم وجود عزيز، وفق حساباتهما الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:

- طلال باسم، من مواليد شهر سبتمبر عام 2000، أي يبلغ من العمر 22 عامًا.

- في عام 2008، بدأ مسيرته الفنية في مرحلة طفولته.

- يحمل الجنسية اليمنية ويقيم في الكويت.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما يقارب من 410 آلاف شخص.

- في أبريل الماضي نشر صور له أثناء زيارته منطقة الأهرامات بمصر.

- يعمل كعارض أزياء لعدد من الماركات الشهيرة.

معلومات عن جود عزيز

- تعمل كعارضة أزياء.

- واحدة من أشهر البلوجرز في السعودية.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» مليون ونصف المليون شخص.