3 مشروبات للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات.. بينها الكاكاو

القاهرة - سمر حسين - ماما

مشروبات للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الأهالي في الوقت الحالي مع بدأ موسم الامتحانات للطلاب، وذلك لكثرة الضغوط التي يتعرض لها الطلبة من مراجعات وسهر، وغيرها من العوامل التي تؤثر في نفسية الطالب المُقبل على الامتحانات.

مشروبات للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات

ويقدم موقع «هن» في التقرير التالي، مشروبات للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات التي تساعد الأم علي تخطي تلك الفترة مع ابنها دون خوف أو قلق أوما يسمي بـ «رهاب الإمتحانات» ،لأن التوتر أحيانًا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ألم في الصدر والإصابة بالأرق وتفاقم الأمراض الموجودة بالفعل، لذا هناك بعض المشروبات للقضاء على التوتر والقلق نستعرضها فيما يلي، وذلك وفقا لموقع«DAILY MEDICAL» الأمريكي.

شاي البابونج

يعد شاي البابونج من أفضل المشروبات للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات فهو شاي عشبي مشهور جدًا، ويُستخدم على نطاق واسع لعلاج التوتر والقلق والأرق، كما أنه يساهم في تهدئة الجهاز العصبي واسترخاء العضلات، ويساعد في الحصول على نوم جيد ليلًا، خاصة إذا تم تناوله قبل النوم ويساعد على زيادة مستويات هرمونات السيروتونين والميلاتونين في الجسم، والذي أكدت الدكتورة هبة العسوي أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس في لقاء لها ببرنامج السفيرة عزيزة أنها مادة تفيد في تقليل التوتر وتساعد في تظبيط ساعات النوم البيولوجية.

الحليب الدافئ

يعد شرب الحليب الدافئ من أشهر وصفات أجدادنا خاصة قبل النوم، وذلك من أجل الحصول على نوم جيد لدى الأطفال، كما يعمل الحليب الدافئ على المساهمة في أخذ قسطًا كافيًا من النوم بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية.

الكاكاو الساخن

يعتبر الكاكاو الساخن من أقرب المشروبات لقلب الأطفال وذلك لمذاقه اللذيذ، ولقربه من طعم الشوكولاتة التي يعشقها الكبار والصغار، فجميع العناصر الموجودة ببذرة الكاكاو تعد من أهم المشروبات للتغلب على التوتر أثناء الإمتحانات، وتساعد بشكل كبير في تهدئة الأعصاب.

وأكدت المستشاره التربوية نهى زهرة في لقاء ببرنامج السفيرة عزيزة، أن العديد من متخصصين علم النفس طالبوا الأم والأب بالدعم النفسي للطالب في هذة الفترة من خلال:-

-مساعدة الطالب في تنظيم وقته وإدارة يومه بشكل سليم.

- ضع لابنك جدولًا زمنيًا يوميًا لاستذكار دروسه وحل واجباته، مع مراعاة اختيار الوقت الأنسب للمذاكرة.

-التخفيف من الضغط بسبب الدرجات التي سيحصل عليها الطالب، ومساندته في الوصول لأعلى الدرجات دون تخويف أو ترهيب.