طريقة للنوم سريعا والشعور بالاسترخاء.. تساعد في التغلب على الأرق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يشكل الأرق أزمة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، وهو ما يجعلهم يعانون من صعوبات عند النوم خاصة في أوقات الليل، لذلك عادة ما يبحث الكثيرون عن وجود طريقة للنوم سريعا، دون التعرض للإحساس بالأرق.

وخلال السطور التالية، نقدم طريقة للنوم سريعا، وذلك حسب ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة.

طريقة للنوم سريعا

يمكن اتباع طريقة للنوم سريعا، وذلك من خلال تجنب أخذ فترة قيلولة في ساعات النهار، لأنها قد تكون سببًا رئيسيًا في شعورك بالأرق ليلًا.

كيفية النوم بسهولة

1- خفض درجة الحرارة

إذا كانت غرفتك دافئة جدًا، فقد تواجه صعوبة في النوم، فيمكن أن يساعدك ضبط منظم الحرارة على درجة حرارة باردة بين 60-67 درجة فهرنهايت على النوم سريعا.

2- أخذ حمامًا دافئًا

يمكن أن يساعدك الاستحمام الدافئ أيضًا في تسريع تغيرات درجة حرارة الجسم، إذ أنه عندما يبرد جسمك بعد ذلك، يمكن أن يرسل إشارة إلى عقلك للذهاب إلى النوم.

3- استخدام طريقة التنفس

يساعدك التنفس شهيقا وزفيرا أيضا على النوم بسهولة، وذلك من خلال:

- ضع طرف لسانك خلف أسنانك الأمامية العلوية.

- قم بالزفير تمامًا من خلال فمك.

- أغلق فمك واستنشق من أنفك ثم عد الأرقام في رأسك حتى الرقم 4.

- احبس أنفاسك وعد في رأسك حتى الرقم 7.

- افتح فمك وازفر تمامًا.

- كرر هذه الدورة ثلاث مرات على الأقل.

أسهل طريقة للنوم في دقيقة

يمكنك الذهاب في سبات عميق وذلك من خلال تشغيلك لموسيقى هادئة تساعدك على الاسترخاء سريعا، وكذلك النوم دون الشعور بالأرق، وذلك لأنها تساعد في تحسين اضطرابات النوم المزمنة.

كما أن استخدام الأجهزة الإلكترونية في وقت متأخر من الليل أمر مروع للنوم، فإن مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو واستخدام الهاتف الخلوي والشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشعرك بصعوبة في النوم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأجهزة الإلكترونية تصدر الضوء الأزرق، والذي ثبت أنه يثبط مادة الميلاتونين، وهي التي تقلل من دفعك إلى النوم.

لذلك يوصى بفصل جميع الأجهزة الإلكترونية، وإبعاد أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة حتى تتمكن من ضمان مكان هادئ وخالٍ من عوامل التشتيت، وبذلك ستكون قادرًا على النوم بشكل أسرع إذا كنت تمارس عادات نوم جيدة.

نصائح للنوم السريع

- قلل من تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين.

- حاول ممارسة الرياضة بشكل منتظم خاصة رياضة اليوجا.

- تمرن خلال ساعات النهار بشكل يومي.

طريقة سحرية للنوم بسرعة

يمكنك القيام بالأمر من خلال تخيلك بأنك في مكان هادىء تمامًا، ومن ثم ممارسة تمرين التنفس حتى تخلد في النوم.