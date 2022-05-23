الامارات | «ماكدونالدز روسيا» تنقلب على الاغلاق بهذه الحيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكدونالدز روسيا» تنقلب على الاغلاق بهذه الحيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في روسيا قررت تغيير اسمها، وذلك للتحايل على قرار إغلاق فروعها المنتشرة في البلاد على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.



وذكر موقع «إزفيستيا» نقلا عن مصادر خاصة أن الاسم الجديد لسلسلة مطاعم «ماكدونالدز» سيكون «Mс» على أن تبقي الشركة على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.

ونقلت «sputnikk» عن المصدر إلى أن القرار بالتسمية جاء بعد التنسيق مع الشركة الأساسية في الولايات المتحدة، حيث ستقوم الشركة الجديدة بإجراء تغييرات طفيفة على أسماء الوجبات والسندويشات مع بقاء ومراعاة النوعية.

وكانت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، أعلنت، في 14 مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يشار إلى أن العديد من الشركات الأميركية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا؛ على خلفية العملية الروسية الخاصة.

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