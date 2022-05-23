الامارات | امرأة تقتل زوجها بطريقة مروعة وتحرق جثته !

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقتل زوجها بطريقة مروعة وتحرق جثته ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مديرية مكافحة الإجرام في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن جريمة قتل غامضة سُجلت انتحاراً، فيما أشارت إلى القبض على الجناة، في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز"، أن مفارز مكتب الزهور لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة سُجلت على أنها حالة انتحار حرقاً لرجل داخل داره ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، ولمجهولية الفاعل تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث وبعد التحري وجمع ما له مساس بالجريمة، تبين أن الحادث جنائي وليس انتحاراً.

وأضافت أنه "لدى استجواب زوجة المجني عليه والتحقيق معها انهارت واعترفت باشتراكها مع شخص آخر في التدبير لقتل زوجها وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة"، مشيرة إلى أنه من خلال اعترافات المتهمة تم التوصل الى المتهم الهارب والقبض عليه.

وأشارت المديرية إلى تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news