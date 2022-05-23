الامارات | العثورعلى جثة متحللة لشاب كويتي داخل شقته

شكرا لقرائتكم خبر عن العثورعلى جثة متحللة لشاب كويتي داخل شقته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيلت جثة متحللة لشاب كويتي عثرعليها داخل إحدى الشقق في منطقة خيطان بالكويت إلى الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة ووقتها.

وبحسب صحيفة «القبس» فإن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من حارس بناية مصري الجنسية عن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق في منطقة خيطان، فتوجه على الفور رجال الأمن إلى الموقع، وبعد طرق الباب عدة مرات دون استجابة من أحد تم أخذ الإذن القانوني وكسر الباب.

وأضاف المصدر إن رجال الأمن عثروا على جثة متحللة لشاب كويتي ملقاة في صالة الشقة، وبجوارها أدوات تعاطي مواد مخدرة، مشيراً إلى أنه جرى رفع الجثة من قبل رجال الأدلة الجنائية، وتسجيل قضية بالواقعة، وتكليف رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الفراونية، لكشف ملابسات القضية.

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