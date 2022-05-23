بعد وفاة طفل آخر.. خبراء يكشفون السبب الأساسي للإصابة بالتهاب الكبد الغامض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ما زال فيروس التهاب الكبد الغامض يثير حيرة العلماء منذ ظهوره في الفترة الأخيرة، في ظل عدم التعرف على السبب الرئيسي لتفشي المرض، خاصة بعد وفاة حالة جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التهاب الكبد الغامض أدى إلى وفاة سادس طفل أمريكي مع وجود 180 حالة و15 شابًا يحتاجون إلى زراعة كبد في الفترة الأخيرة، وفقا لما أكده الدكتور جاي بتلر نائب مدير الأمراض المعدية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي كشف عن عدد الوفيات المحدث، ولم يذكر مكان الوفاة أو عمر الطفل الذي مات.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن العلماء في حيرة من أمرهم بشأن سبب هذه الحالة، لكنهم يعتبرون أن العدوى بالفيروس الغدي - الذي يمكن أن يسبب نزلات البرد - هي النظرية الرائدة لسبب حدوث التهاب الكبد الغامض.

وسجلت أمريكا أكبر عدد من الوفيات من بين أي دولة حتى الآن، حيث أبلغت إندونيسيا عن 5 حالات وفاة وواحد في كل من فلسطين وأيرلندا، تم اكتشاف ما مجموعه 180 حالة التهاب الكبد في 35 ولاية، مع احتمال اكتشاف المرض في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، كما تم إجراء 15 عملية زراعة كبد.

وإجمالا، تم رصد أكثر من 500 حالة على مستوى العالم في تفشي المرض، معظمها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الأرجح لأن كلا البلدين لديهما أنظمة مراقبة أفضل.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) والوقاية منها، إن عدوى الفيروس الغدي - التي يمكن أن تسبب نزلات البرد - كانت الفرضية الرئيسية لسبب المرض، على الرغم من أنهم ما زالوا يحققون فيما إذا كانت عدوى كورونا قد لعبت دورًا.

واستبعد الخبراء النظريات التي تشير إلى أن طفرة في الفيروس قد تسبب المرض، أو أنه قد يكون بسبب التعرض للكلاب الأليفة، كما أنه لا يوجد دليل على أن لقاح كورونا يسبب التهاب الكبد تم استبعاد الأسباب المعتادة، مثل فيروسات التهاب الكبد A و Bو Cو Dو E.

ولا تزال الحالات تصيب الأطفال الذين تبلغ أعمارهم حوالي عامين و"منتشرة جغرافياً" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو على الأرجح بسبب وجود عدد أكبر من السكان المعرضين للإصابة هناك، لكن مركز السيطرة على الأمراض أضاف أن الغالبية العظمى من تقارير الحالات التي تلقاها كانت "تاريخية"، مع حدوث القليل جدًا في الشهر الماضي أو نحو ذلك، من بين 180 تم الإبلاغ عنها حتى الآن، حوالي 13 % من الأسبوعين الماضيين والباقي يعود إلى 7 أشهر.

وفي سياق متصل، يقول خبراء بريطانيون إن موجة الحالات في بلادهم - التي كانت أول من اكتشف تفشي المرض - يبدو أنها "بلغت ذروتها، لكن العلماء يقولون إنه من المحتمل أن تستمر بعض الحالات في الظهور خلال الصيف لأن انتقال الفيروس الغدي ليس موسميًا، وبدلاً من ذلك يعتمد على الأشخاص الذين يلامسون الأسطح الملوثة بالبراز.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض، إلى أنه لا يزال يعتبر الإصابة بالفيروسات الغدية السبب الأكثر احتمالا للحالات، لكن المركز كان يبحث أيضًا في دور كورونا، مشيرا إلى أن موجة الحالات تأتي بعد حوالي عامين من انتشار الوباء، حيث قال بتلر، إن الاختبارات كشفت أن المرضى أصيبوا بعدة سلالات مختلفة من الفيروس الغدي من النوع 41، مما يشير إلى أن السبب وراء ذلك لم يكن تغيرًا في الفيروس.

والتهاب الكبد هو التهاب يصيب الكبد عادة بسبب العدوى بفيروس التهاب الكبد ، على الرغم من أن هذا ليس سبب هذه الحالات.

وتشمل الأعراض آلام العضلات والحمى والغثيان والإرهاق واليرقان - أو اصفرار العينين أو الجلد. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آلام في البطن.



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