7 أعراض تكشف جدري القرود.. وكيفية انتقاله للإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بات جدري القرود مرضا يهدد بعض دول العالم، وبالتالي من المهم للغاية التعرف على أعراضه، من أجل سرعة اكتشاف الإصابة ومحاولة الوقاية منه مبكرا.

وتشهد أوروبا حاليا أكبر انتشار لحالات جدري القرود في تاريخها، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دولة، وتشمل معظم الحالات حتى الآن رجال كان لهم اختلاط جنسي برجال آخرين.

كما تم الإبلاغ عن حالات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن أعراض جدري القرود وطرق الوقاية وفقا لصحيفة express البريطانية.

- ما هو جدرى القرود؟

جدرى القرود هو عدوى فيروسية تنتقل إلى الإنسان من الحيوانات البرية المصابة وعادة ما توجد في غرب ووسط أفريقيا.

- سبب التسمية

رغم أن جدري القرود ينسب إلى القرود إلا أنها ليست السبب في وجوده وإنما يحتمل نقلها للمرض، وتعود سبب التسمية بهذا الاسم إلى عام 1958 حيث تم اكتشاف فيروس جدري القرود لأول مرة في الدنمارك، لدى أحد قرود المختبر (ومن هنا جاءت تسميته).

- سلالتان من جدري القرود

ويوجد من هذا المرض سلالتان: السلالة الأولى تفشت سابقاً في حوض الكونغو، ولم تزد أخطارها المميتة عن 10 في المئة.

أما السلالة الأخرى التي ظهرت في غرب أفريقيا فهي أقل حدة، حيث يقدر معدل الوفيات الناتجة منها بحوالى 1 في المئة فقط، هذه التقديرات مستمدة من حالات تفشي المرض في الأماكن النائية في أفريقيا ذات الرعاية الصحية السيئة، ومن المحتمل أن يكون جدري القرود أقل فتكاً في البلدان الغنية.

- أعراض مرض جدرى القرود

طفح جلدي مشابه لطفح جدري الماء

الطفح الجلدي غير المعتاد حول الفم والمنطقة التناسلية

حمى وقشعريرة

آلام الرأس والظهر والعضلات

تضخم الغدد الليمفاوية

الخمول والإرهاق

الانتفاخ

- فترة حضانة جدري القرود

تتراوح فترة حضانة جدري القرود وهي الفترة الفاصلة بين مرحلة الإصابة ومرحلة ظهور الأعراضه بين 6 أيام و16 يوماً، كما أنها يمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يوماً.

- نصيحة مهمة

يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بطفح جلدي، أو يشتبه في اتصاله بشخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا، بالذهاب للمستشفى.

- هل يوجد علاج لجدري القرود

لا توجد أية أدوية أو لقاحات محددة لمكافحة عدوى جدري القرود، ولكن يمكن مكافحة تفشيه.

ثبت في الماضي أن التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 85% في الوقاية من جدري القردة، غير أن هذا اللقاح لم يعد متاحاً لعامة الجمهور بعد أن أُوقِف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم.

- طرق الوقاية من جدري القرود

الطريقة الوحيدة للحد من إصابة الناس بعدواه هي الوعي بعوامل الخطر المرتبطة به وتثقيف الناس بشأن التدابير التي يمكنهم اتخاذها من أجل الحد من معدل التعرض له.

للحد من خطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، ينبغي:

- تجنب المخالطة الجسدية الحميمة للمصابين بعدوى جدري القردة.

- لابد من ارتداء قفازات ومعدات حماية عند الاعتناء بالمرضى.

- الحرص على غسل اليدين بانتظام عقب الاعتناء بهم أو زيارتهم.

للحد من خطر انتقال المرض من الحيوانات إلى البشر ينبغي:

تركيز الجهود المبذولة للوقاية من انتقال الفيروس في البلدان الموطونة به على طهي كل المنتجات الحيوانية (الدم واللحوم) بشكل جيد قبل أكلها.

- ارتداء قفازات وغيرها من ملابس الحماية المناسبة عند مناولة الحيوانات المريضة أو أنسجتها الحاملة للعدوى وأثناء ممارسات ذبحها.

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