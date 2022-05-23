أسباب عدم التركيز والتشتت وكيفية علاجها.. نصائح مهمة عليك اتباعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من تشتت الانتباه في الكثير من الأحيان، وهو ما قد يعرضهم لمشكلات أو أزمات في المواقف المختلفة، سواء على المستوى المهني أو الدراسي أو الشخصي وغيرها، لذلك يتم البحث مؤخرًا عن أسباب عدم التركيز والتشتت التي يتعرض لها الكثيرون.

وفيما يلي، أسباب عدم التركيز والتشتت في بعض الأمور، حسب ما قدم موقع freedom الأمريكي.

أسباب عدم التركيز والتشتت

1- وجود مشكلة في تحديد أولويات الأشياء الأكثر أهمية

يحدث التشتت كثيرًا عندما تواجه قائمة لا نهاية لها من المهام، أو هدفًا بعيدًا وغامضًا، أو كليهما، وغالبًا ما ستجد نفسك تقوم بمهام متعددة، ولكن عندما تقترب من نهاية الأسبوع ولا تجد نفسك قريبًا من هدفك ستبدأ في الشعور بعدم التركيز.

2- التسويف والتأجيل

في العديد من المواقف يحرص الشخص على تأجيل القيام بها إلى أي وقت آخر، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث توتر وقلق عند اقتراب القيام بها خاصة مع أداء مهام أخرى.

3- تعدد المهام أكثر من اللازم

تعدد المهام عادة ما يسبب الشعور بالإرهاق، إلى جانب عدم التركيز في أولوية البدء في أي منها، وكيف يتم ترتيب الوقت لذلك.

أسباب عدم التركيز والتوهان

ويأتي من بين أسباب عدم التركيز والتشتت والتوهان أيضًا، كل من نقص وجود حافز يشجعك على أداء مهامك بصورة فعالة، إلى جانب سوء إدارة الوقت الخاص بك خلال يومك.

أسباب قلة التركيز عند النساء

وإلى جانب أسباب عدم التركيز لدى الأشخاص بشكل عام، إلا أن الأمر يرتبط بعدة عوامل بيولوجية لدى النساء، والتي قد تتمثل في:

- نقص في مستويات المعادن والفيتامينات، خاصة «فيتامين B12».

- التغذية غير السليمة للجسم.

- نقص نسبة السوائل.

- عدم الحصول على فترات كافية من النوم.

أسباب التشتت وعدم التركيز عند الأطفال

1- صعوبات التعلم

قد يعاني طفلك من وجود صعوبات في التعلم لديه، وهو ما قد يعرضه لخطر الإصابة بأمراض ADD أو ADHD، لذلك عليكي متابعة الأمر.

2- عدم الحصول على نوم أو تغذية مناسبين.

إذا لم يحصل طفلك على 8-10 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة، فلن يكون لديه أو لديها الطاقة اللازمة للتركيز، كما يعد تخطي وجبة الإفطار سببًا كبيرًا آخر لشعوره بالتشتت.

3- عدم وجود حافز

في بعض الأحيان قد يحتاج طفلك لوجود حافز يشجعه على تعلم مهارات التركيز في أموره المختلفة.

علاج قلة التركيز

وحسب ما قدم موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، تتمثل نصائح علاج قلة التركيز في:

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

- تناول عدة وجبات صغيرة بشكل يومي.

- الحصول على فترات كافية من النوم.

- تقليل تناول مادة الكافيين.

اتخاذ خطوات لتقليل التوتر، مثل التأمل أو الكتابة في مجلة أو قراءة كتاب مفضل.

علاج عدم التركيز وتشتت الانتباه للأطفال

- تدريبه على التنفس العميق وذلك لتقليل شعوره بالتوتر ومساعدته على التركيز.

- تخصيص وقتًا للعب وممارسة الرياضة بشكل يومي.

- وضع جدول زمني ثابت لفترات نومه وكذلك دراسته وأوقات ترفيهية.

علاج عدم التركيز وتشتت الانتباه للمراهقين

- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قدر الإمكان.

- تخصيص ساعات يومية للاسترخاء والراحة.

- البعد عن كل ما قد يعرضك إلى الشعور بالتوتر.