الامارات | بعد فيديو "التدخين" في الطائرة.. الخطوط العراقية تكشف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو "التدخين" في الطائرة.. الخطوط العراقية تكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الخطوط الجوية العراقية، توضيحاً بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين بيدهما "سيجارة إلكترونية" داخل طائرة.

وقالت الخطوط العراقية في بيان: "تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للرأي العام حيثيات مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر من خلاله مسافرتان خالفتا شروط السفر على متن الناقل الوطني من خلال التدخين بواسطة سيجارة إلكترونية".

وأضافت أن "هاتين المسافرتين استغلتا جلوس طاقم الطائرة في الأماكن المحددة لهم خلال الهبوط وفق اللواح الدولية وارتكبن هذا التصرف غير اللائق".



وتابعت الخطوط الجوية العراقية: "سنتبع جميع الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لمحاسبتهن على هذا العمل الذي لا نعلم ما هي أسباب القيام به ومحاولة الإساءة لهذه الشركة العريقة".

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