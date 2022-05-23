أسباب احمرار الوجه المفاجئ للحامل.. «بيظهرلها كلف وقناع الوجه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب احمرار الوجه المفاجئ للحامل من الأسئلة المتداولة بين السيدات خلال فترات الحمل، إذ يتعرض الكثير منهن لتغيير في لون ملامحهن، حتى أن البعض يجد ظهور احمرار في الوجه بشكل مُفاجئ، دون معرفة السبب على الإطلاق.

أسباب احمرار الوجه المفاجئ للحامل

سؤال تصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة باحثين عن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى احمرار الوجه بشكل مفاجئ للسيدات الحوامل.

طبيب نساء: بيظهرلها كلف وقناع الوجه

وفي هذا الصدد، رد الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، على السؤال الشائع، مؤكدًا إن الاحمرار لا يحدث مُطلقًا بصورة مستمرة للسيدات، بينما الشائع هو أن يكون داكنًا عن اللون الأصلي: «الوش والجسم ممكن يغمق مش يحمر، وده بسبب ظهور كلف الحمل».

وتابع استشاري النساء والتوليد خلال حديثه لـ «هُن»: «بشكل كبير بيظهر قناع الحمل وبيكون على شكل قناع على البشرة بدرجة أغمق، أو ببعض المناطق الحساسة».

أسباب احمرار الوجه المفاجئ للحامل

ويعود احمرار الوجه المفاجئ للحامل إلى تغير الهرمونات، والتغيرات التي تحدث في جزء الدماغ المتحكم بدرجة درجة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى اندفاعات مفاجئة بالحرارة أو الهبات الساخنة، وبالتالي احمرار الوجه، والرقبة والصدر.

علاج احمرار الوجه المفاجئ للحامل

ووفقًا لما ذكره موقع webmd الطبي، فيمكن علاج احمرار الوجه المفاجئ للحامل يمكن أن يكون كالتالي:

احتساء المشروبات الباردة.

أخذ نفس عميق.

تخفيف طبقات الملابس.

مراجعة طبيبك للعلاج الهرموني وتناول الأدوية التي قد توفر الراحة.