الحياة فرصة.. مشروع تخرج فتح باب العالمية أمام «رحمة» بالصدفة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استغلال الفرص أمر يجعل قيمته أعلى في سوق العمل والحياة بشكل عام، هذا ما فعلته الطالبة «رحمة جابر» أثناء دراستها في الجامعة حيث صنعت التحف من كسر الرخام والزجاج، ونجحت لدرجة أنها صدرت منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية ودولة سويسرا.

مشروع تخرج بالصدفة

وقالت رحمة جابر، لـ «الوطن» إنها تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وبدأت مشروعها الخاص قبل نحو 3 سنين بالصدفة حيث انتهت من تجميع بعض الخامات الخاصة بمشروعها عقب تكليف دراسي وبضعها بدأت في تصنيع إطار لمرآة من كسر الرخام وكانت النتيجة مبهرة وأعجب بها من كل شاهدها.

كسر الرخام نواة العمل أون لاين

هذا الإطار المصنوع من كسر الرخام جعلها تفكر في إطلاق مشروع أون لاين لصناعة الإطارات وقطع فنية أخرى، موضحة أن أسرتها وأصدقاءها وعائلتها شجعوها على تأسيس هذا المشروع من أجل إنتاج تحف فنية ضخمة لفتت انتباه كل محبي الخزف والمرايا وشاركت في معرض جاليري بالقاهرة لتحصل على المركز الأول لتضيف لسجل نجاحتها نجاح جديد.

حلم بالنجاح والتوسع الدائم مع فريقها

وتسعى رحمة من خلال فريق التسويق الذي يعمل معها لتحقيق توسع أعلى من أجل أن تبيع كل تحفها خارج جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أنها عملت لصالح شركة ديكور سعودية ونفذت أكثر من تصميم وشحنت العمل وكذلك باعت جزء من لوحاتها إلى سويسرا، ويظل حلمها بتكوين براند معروف يسعى الكثير للتعاقد معها قابل للتحقيق ما دامت على قيد الحياة كما أشارت لأن النجاح هو الشيء الذي تبحث عنه باستمرار.