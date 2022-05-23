سبب جفاف الشفايف وعلاجها.. منها التنفس ومستحضرات التجميل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سبب جفاف الشفايف وعلاجها من الأمور التي تبحث عنه العديد من الفتيات، اللاتي يتعرضن له ارتفاع درجات الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف والتعرض لأشعة الشمس التي تحتوي على الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، ما يدفع بعضهن للبحث عن الأسباب والعلاج.

سبب جفاف الشفايف وعلاجها

أسباب كثيرة خلف تشقق الشفتين، ربما البعض منها مرضي، والبعض الآخر لسوء استخدام مستحضرات التجميل المختلفة، أو إهمال الترطيب.

وإليكِ سبب جفاف الشفايف وعلاجها وفقًا لما ذكره موقع webmd الطبي:

تباين الطقس

تسبب برودة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة بقوة أيضًا جفاف البشرة بوجه عام، ومن ضمنها الشفاه، خاصة مع قلة تناول المياه وترطيب الجسم، ما يؤدي لجفافها بقوة.

مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

يؤدي استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، إلى الجفاف، أو ما تحتوي على مواد أمثال الكافور وحمض الساليسيليك، وعلى رأسها أحمر الشفاه والبودر وغيرها.

لعق الشفتين

يسبب لعق الشفتين إلى جرح الشفاه ونزيف الدماء، ومن ثم جفافها بشكل كبير وتكون القشرة عليها.

أشعة الشمس الشديدة

يسبب التعرض لأشعة الشمس الشديدة في الصيف، جفاف الشفتين، إذ تحتوي الشمس على الأشعة فوق البنفسجية، ويؤدي التعرض لها إلى زيادة جفاف وتشقق الشفتين.

تناول بعض الأدوية

قد يسبب تناول بعض الأدوية التي تحتوي على مضادات الهستامين، ومدرات البول، والعلاجات الكيميائية، إلى تشقق وجفاف الشفاه.

التنفس من الفم بدلا من الأنف

ما يزيد من جفاف الشفايف وظهور رائحة كريهة.

نقص في بعض الفيتامينات

أمثال نقص الحديد وفيتامينات ب، ما إلى جفاف الشفتين.

أعراض جفاف الشفايف

نزيف في الشفتين.

إحمرار الشفتين.

حرقان وحكة في الشفتين.

علاج جفاف الشفايف

استخدام مرطبات الشفاه

لا بد من الاختيار من بين مرطبات الشفاه المختلفة التي تحتوي على مكونات تُساعد على الترطيب، وعلى رأسها الهلام النفطي، الفازلين، زبدة الشيا، شمع العسل، وزيت الخروع.

المراهم

استخدمي المراهم بدلًا من الكريمات، لأنها تُرطب لمدة طويلة خاصة مع استمرارية استخدامها قبل النوم.

العلاجات الطبيعية

استخدمي المواد الطبيعية للمساعدة على الترطيب، وعلى رأسها الألوفيرا، زيت جوز الهند، الشاي الأخضر، العسل.

المقشرات

استخدمي المقشرات للتخلص من خلايا الجلد الميتة.