طريقة تجفيف المشمش.. «خزنيه واعملي أحلى المشروبات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المشمش المجفف من الفواكه التي لها فوائد كثيرة منها أنه مصدر جيد للحديد ومفيد للجهاز الهضمي أيضاً، كما أن له استخدامات متعددة، ويمكن تخزينة لأطول فترة ممكنة وصناعة المشروبات التي يحبها الأطفال منها الخُشاف الذي يتم تحضيره في شهر رمضان أو الكثير من المشروبات التي تحتاج المشمش المجفف، لذلك يقدم مطبخ «هن» طريقة تجفيف المشمش حسب نصائح الشيف نجلاء الشرشابي.

تجفيف المشمش تحت أشعة الشمس

قبل معرفة طريقة تجفيف المشمش يجب تجهيز فاكهة المشمش وتنظيفها جيدا، واستخدام المكونات التالية:

كيلو من المشمش الناضج أو الطازج أو حسب الكمية المتاحة.

رفوف التجفيف البلاستيكيّة التي توجد في مُجفف الفواكه أو الشبك المعدنيّ الخاص بالفرن للسماح للهواء بالمرور حول الثمار.

قماش شاش قطني ناعم وخفيف لتغطيّة المشمش ومنع دخول البق والحشرات الأخرى لها.

عصير الليمون والماء لتغليف شرائح المشمش ومنع تحولها للون البني.

طريقة تجفيف المشمش

أولا لتجفيف المشمش اغسلي ثمار المشمش جيّداً، وقطعيها إلى نصفين توضع شرائح المشمش المُقطّعة في وعاءٍ يحتوي على محلولٍ حمضي يتكون من مزيج 4 أكواب من الماء مع كوبٍ واحد من عصير الليمون، وتُترك بضع دقائق لمنع حدوث التأكسد وتغيير لون سطح الشريحة إلى البني بسبب تفاعله مع الهواء.

ضعي شرائح المشمش على رفوف التجفيف المُفرغة من الأسفل، مع وجوب وضع صينيّة أو شيء آخر أسفل لوح التجفيف؛ لالتقاط قطرات العصارة التي قد تسيل أثناء عمليّة التجفيف.

غلفي رفوف التجفيف والثمار بقطعةٍ من الشاش القطني لحمايتها من الآفات والحشرات التي قد تُهاجمها وهي في الهواء الطلق.

ضعي رفوف الفاكهة في مكان جاف ودافئ تحت أشعة الشمس، أو ضعيها على طاولة في الشرفة الأماميّة للبيت، مع التنويه لأن درجة الحرارة المُناسبة لهذه العمليّة يجب أن تزيد على 30 درجة مئويّة، وأن تكون الرطوبة تُقارب 30%.

تابعي المشمش بين الحين والآخر للتحقق من جفافها، ولا تنسي ضرورة إدخالها للبيت ليلاً.

اتركي شرائح المشمش حتى تجف، بحيث تظهر عليها مجموعة من التجاعيد لكنها لا تكون ظاهرةً جداً.

يستغرق تجفيف المشمش 3 أيام تقريباً ويتم تفقدها ومتابعتها أثناء التجفيف بانتظامٍ حيث إن تجفيفها بنجاحٍ يعني عدم وجود أي رطوبة داخل الشريحة عند قطعها من المُنتصف.