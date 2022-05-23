لماذا يجب عدم ترتيب السرير كل صباح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لسنوات، تحدث الخبراء والمؤثرون عن فوائد ترتيب سريرك كل صباح، مثل الشعور بالإنتاجية والاستقرار والتنظيم، غير أن خبراء المراتب في شركة "أند سو تو بيد"، ينصحون بعدم ترتيب السرير لأسباب تتعلق بالنظافة.

وفقاً للخبراء، يفقد البالغ العادي 285 مل من السوائل كل ليلة. هذا يعني أنك عندما تقوم بترتيب سريرك كل صباح، فإنك تحبس كل تلك الرطوبة لتتفاقم أثناء النهار. لذا ينصح بسحب أغطية السرير للخلف بعد ليلة نوم هانئة، خاصة عندما تكون درجة الحرارة أعلى خلال الصيف، لمنح المرتبة فرصة للتنفس ولكي تتبخر الرطوبة. وذلك لأن الرطوبة يمكن أن تنحصر بين المرتبة والغطاء مما يسبب تغير اللون وربما يصدر بعض الروائح الكريهة. وهذا يضمن أيضاً دوام المرتبة لفترة أطول، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

هل يجب أن تقلب مرتبتك وكم مرة؟

في الأشهر الثلاثة الأولى من الحصول على مرتبتك، يوصى بقلبها مرة واحدة في الأسبوع. بعد ذلك، اقلبها مرة واحدة فقط في الشهر.

كما يقترح الخبراء أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد شراء المرتبة، عليك تدوير مرتبتك من الأعلى إلى الأسفل مرة واحدة في الأسبوع. بعد ذلك، قم بتدويرها مرة واحدة في الشهر.

بالنسبة لمراتب الألياف الطبيعية، أوصى الخبراء بقلب مرتبتك مرتين في الأسبوع للأشهر الثلاثة الأولى ومرة واحدة في الموسم بعد ذلك. وذلك للحفاظ على حشوات المرتبة وإطالة عمرها.

كيفية تنظيف المرتبة

تنظيف المرتبة ليس بالمهمة السهلة، ومن الأفضل تركها لمتخصص. ومع ذلك، هناك بعض النصائح لتنظيف المراتب التي ستساعد على إطالة عمر مرتبتك، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني:

لا تستخدم المكنسة الكهربائية

يبدو أنه من المغري تفريغ الغبار والزغب من مرتبتك، لكن الشفط القوي للمكنسة الكهربائية يمكن أن يتسبب في إزاحة الحشوات من مكانها، مما قد يؤدي إلى حدوث انتفاخات أو فراغات فيها. بدلاً من ذلك، استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأوساخ.

لا تفرك البقع

يجب معالجة البقع على الفور عن طريق تنشيفها بقطعة قماش نظيفة. إذا كانت مرتبتك مليئة بالألياف الطبيعية، فيجب أن تكون قطعة القماش جافة، فقد يؤدي "التنظيف الرطب" إلى إتلاف المفروشات.

اغسل واقي الفراش والمفروشات بانتظام

اغسل أغطية السرير كل أسبوع إلى أسبوعين، واغسل واقي المرتبة مرة واحدة في الشهر. سيؤدي تنظيفها بانتظام إلى منع تسرب أي أوساخ عبر المرتبة، مما يبقيها نظيفة لفترة أطول.