الليلة بـ130 دولار.. افتتاح فندق فضائي في بانكوك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سفتتح فندق غراند سنتر بوينت سبيس باتايا في بانكوك هذا العام، ويضم حديقة مائية ضخمة تبلغ مساحتها 11500 متراً مربعاً.

وسيحتوي أول فضائي فندق في تايلاند على 490 غرفة نوم، مزودة بأضواء خاصة في السقف تحاكي النجوم، إضاءة مصممة لتبدو مثل الشفق القطبي، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وسيشبه أثاث اافندق والجدران سفينة الفضاء، بينما ستحتوي كل غرفة على بساط مجرة.

ويضم الفندق منطقة جبلية تتميز بكهف شلال، وجاكوزي وسط غابة ونهر بطول 330 متراً، إضافة إلى منطقة صخرية متطايرة يمكن للأطفال التنقل بينها بمزلقتين مائيتين.

ويضم الفندق شاطئاً لقراصنة الفضاء برمال اصطناعية وأمواج، وكوكباً بمسبح للأطفال ومدرجاً.

وتبلغ كلفة الإقامة في غرف الفندق 5000 بات تايلندي (130 دولاراً) لليلة، حسب "ذا صن البريطانية".