بدون تكاليف.. حيلة رائعة لاصطحاب المزيد من الأمتعة إلى الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف مضيف طيران عمل أكثر من عقد من الزمان في هذه المهنة، عن خدعة بسيطة لإضافة المزيد من الأشياء إلى أمتعتك المحمولة دون فرض رسوم إضافية.

وفي حديث له مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال ميغيل إن العديد من الركاب لا يعرفون أن الحقائب المعفاة من الرسوم الجمركية لا تُحسب في بدلات الأمتعة المحمولة باليد، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

إذا كان لديك شيء لا يتناسب مع حقيبتك أو تريد إحضار حقيبة إضافية على متن الطائرة، فكل ما عليك فعله هو حمل حقيبة معفاة من الرسوم الجمركية أو طلب واحدة من السوق الحرة ووضع ما تريد في حقيبة التسوق.

ويوصح ميغيل: " على المسافرين الذين يحملون حقائب ثقيلة، تفريغ بعض العناصر منها ووضعها في حقيبة معفاة من الرسوم الجمركية بدلاً من دفع ثمن الوزن الزائد لشركة الطيران"

في السابق، كشفت لويزا، مؤسسة مركز "كوشي كيدز" المختص بسفر الأطفال، عن خدعتها اليدوية لأخذ الملابس التي لا تتناسب مع حقيبتك من خلال تعبئتها في كيس وسادة.

ففي مقطع فيروسي تم نشره على إنستغرام، أخفت لويزا الملابس الزائدة في شكل وسادة محمولة. بدأت لويزا بطي الملابس الإضافية إلى ثلاثة أكوام مرتبة وأنيقة ولفها بإحكام في البطانية بحيث تصبح بحجم كيس الوسادة. ثم قامت بتعبئة الملابس في كيس الوسادة.